Na Victoria Beckham zweert ook Lesley-Ann Poppe bij appelazijn voor een gezond gewicht, maar hoe goed is het écht voor je lichaam?

Van sticky fried chicken tot bibimbap: deze 3 gerechten zijn de ‘frietjes met stoofvlees' van de Koreaanse keuken

Waar de Belgische keuken gekend staat voor zijn frietjes met stoofvlees, vol-au-vent of tomaat-garnaal, staat in de Koreaanse keuken standaard bibimbap, kimchi of gochujang op het menu. Denk bij dit type gerechten aan verrassende smaken die soms pikant, maar vooral altijd goed gekruid zijn. Zin in meer dan alleen maar het klassieke zout- en pepervaatje bovenhalen? Dan vind je hier de nodige inspiratie om Korea in je eigen keuken te ontdekken.

4 juni