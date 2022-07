Na Jeroen Meus is dit jaar Loïc Van Impe dé festivalchef op Rock Werchter: “Op is op, als we uitverkocht zijn, sluiten we de tent”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De plaats van culinaire actie op Rock Werchter is dit jaar De Smaakfabriek, te herkennen aan de opvallende paletten naast KluB C en The Barn. Na Jeroen Meus met zijn ‘Haute dogs’ op de vorige edities, mag Loïc Van Impe zich hier dit jaar dé festivalchef van de wei noemen. “Ik vind het waanzinnig dat ik hiervoor gevraagd ben”, vertelt de tv-kok enthousiast, terwijl de eerste festivalgangers van de dag de wei al op druppelen.

Even duur of goedkoper dan frieten met stoofvlees

Van Rock Werchter kreeg hij carte blanche om zijn ding te komen doen, zolang het maar duurzaam is. “De organisatie vroeg me om gerechten uit te denken die lokaal én duurzaam zijn. VLAM werkt ook mee en via hen kwam ik in contact met verschillende boeren die hier zo’n 30 kilometer rond Werchter terug te vinden zijn. Daardoor kan er elke dag een ander gerecht op het menu staan.” Wel geldt ‘op is op’. “Als we uitverkocht zijn, sluit de tent. Verder moesten de gerechten voldoen aan drie voorwaarden: het moet lekker zijn, festivalwaardig én het mag niet meer kosten dan friet met stoofvlees. Want eerlijk, het is verdomd moeilijk om iets te bedenken dat lekkerder is dan een pak friet met stoofvlees.” Die frieten met stoofvlees scoor je voor 4 bonnen of 14 euro, wat Loïc je serveert is dus even duur of goedkoper.

Lokale ingrediënten, wereldkeuken

Dat de ingrediënten lokaal zijn, betekent niet dat de recepten in De Smaakfabriek dat ook zijn. “Ik wil graag laten zien dat je met ingrediënten van bij ons alle kanten kan uitgaan in de keuken. Gisteren serveerde ik een broodje met pulled beef, dat is een klassieker, maar wel naar een hoger niveau getild door er een barbecuesaus met Luikse siroop aan toe te voegen. Niets Amerikaans aan dus, puur Belgisch.” Vandaag staat er een Indisch gerecht op het menu: chicken Makhani. “ Hier gebruik ik bio-kip, lokale yoghurt en in plaats van de traditionele cashewnoten voegen we walnoten toe. Morgen gaan we voor varkensvlees en zondag zitten er asperges in het menu. Kenners zullen hun wenkbrauwen fronsen, omdat het aspergeseizoen afliep op 21 juni, maar we hebben ze tien dagen gekonfijt in boter, dat geeft een topresultaat.”

Quote Zondag serveren we heerlijke asperges, die tien dagen gekonfijt zijn in boter, dat geeft een zeer lekker resultaat. Loïc Van Impe

Tussen het koken door hoopt hij zélf ook nog een paar bands mee te pikken. “Ik kom al sinds mijn 15de naar Werchter, dus ik voel me hier wel thuis. Dit jaar kijk ik uit naar Fever 333 en High Hi op zondag en eigenlijk naar alle main acts, dan is de Smaakfabriek al gesloten. Maar nu eerst volle focus want hopelijk slaat het concept aan en zijn we vertrokken voor jaren. Eerst lameren, dadelijk volle petrol.”

Wisselend gerecht van de dag bij De Smaakfabriek • Donderdag 30/06: pulled beef bun met Belgische barbecuesaus, een bio-bun met Belgisch rundvlees met Luikse siroop, ketchup en mosterd

• Vrijdag 1/7: Chicken Makhani (butter chicken) (bio), Belgische bio-kip in een romige saus en kruidige rijst, afgewerkt met volle yoghurt en gepekelde komkommer

• Zaterdag 2/7: Kapsalon gyros, gemarineerd en gegrild varkensvlees, Belgische aardappeltjes, salade en looksaus op basis van yoghurt

•Zondag 3/7: Platbrood met gemarineerde asperges, platbrood met bianca bodem, witte asperges en krokante groene groentjes

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.