Na hygge en lagom komt nu 'fika' overgewaaid: waar draait het om bij deze Zweedse koffiepauze?

Begrippen hanteren die zich niet zomaar laten vertalen: het is één van de dingen waar de Zweden heel goed in zijn. Hun ‘fika’ is zo’n voorbeeld. Semantisch vindt het zijn oorsprong in het omgekeerde van ‘kaffi’, de oude spelling van koffie. Fika was eerst gewoon genieten van een kopje koffie, maar in de loop der jaren kwam daar steeds vaker een heerlijk gebakje bij. Ondertussen is het een vast gebruik dat wel twee tot drie keer per dag plaatsvindt, en ook in ons land geraakt het stilaan ingeburgerd.

Wat is ‘fika’?

Is ‘aan fika doen’ dan zo simpel als pakweg een cappuccino bestellen, met een stukje taart erbij? Volgens Lisa Haesevoets, uitbaatster van koffie- en foodbar Nordica 31, is het wel degelijk meer dan dat. “Fika is een combinatie van smaken, geuren en een gevoel van thuiskomen. Vooral dat laatste is erg belangrijk.” Lisa reisde door Denemarken, Noorwegen en Zweden en zag deze traditie in menig horecazaken en bij mensen thuis. “Het was voor veel van hen erg belangrijk om een kwalitatieve break te nemen, een moment voor zichzelf tussen de werkuren in. Maar het gaat meer over een gevoel van rust creëren en alles even van je af te zetten.”

Drie jaar geleden opende Lisa haar Scandinavisch geïnspireerde zaak, waar ze met specialty coffee en verse, huisbereide ingrediënten werkt. En dat zullen de mensen in de buurt geweten hebben. “We horen vaak dat ze in de ochtend specerijen zoals kaneel en kardemom ruiken, die we gebruiken voor onze buns of ons zelfgebakken brood. Die geuren zijn heel belangrijk om het knusse gevoel dat bij fika hoort op te wekken.” Je omgeving is daarbij al even essentieel. “In onze zaak proberen we ook gezelligheid te brengen in het interieur, maar in Zweden spelen bijvoorbeeld open haarden een belangrijke rol bij dat rustmoment.”

Zeg niet koffiepauze, maar ‘fika’

Je hoeft dus niet noodzakelijk een lunchzaak of koffiebar binnen te springen om je fika fix te krijgen. Ook op de werkvloer, waar een gezonde work-lifebalance alleen maar belangrijker wordt, maakt het bij steeds meer bedrijven deel uit van hun cultuur. Zeker sinds covid is men zich enorm bewust van de kracht van een koffiepauze en momentjes met collega’s om even bij te praten over niet-werkgerelateerde zaken. Dat gevoel van connectie is een boost voor het algemeen welzijn en helpt vaak om weer opgeladen en vol creativiteit je werkdag verder te zetten.

Dat samenkomen met anderen, collega’s, vrienden of familie, maakt eveneens deel uit van een geslaagd fika-moment. “Omdat fika meer draait rond een gezellige sfeer, kan je dat ook invullen door af te spreken met vrienden, samen iets te eten of drinken, of zelfs een barbecue te organiseren. Op ons menu staan bijvoorbeeld ook smörrebröd en de typische Zweedse balletjes. Je mag er gerust je eigen, hartige twist aan geven.”

Fika draait ten slotte óók vooral om genieten van je favoriete hap Lisa Haesevoets, Nordica 31

Zelfgebakken brood en gepekelde groenten

Andere begrippen als ‘hygge’ (knusheid, warmte) en ‘lagom’ (goed genoeg) hangen ook samen met fika. Het komt erop neer om je zo goed mogelijk te distantiëren van de werkdruk, of de ratrace in het algemeen. Onthaasting is dan misschien het meest essentiële aspect. “Je linkt het aan dingen die langer duren en tijd vragen, zoals je eigen brood bakken, of het pekelen van groenten, ook heel typisch voor de Scandinavische keuken. Ons motto is: Als je iets goed wilt doen, dan heeft dat tijd nodig. Dat geldt ook voor een fika-pauze op het werk of thuis.”

Fika draait ten slotte óók vooral om genieten van je favoriete hap, met daarbij een kop verse koffie of een heerlijke thee. Naar Zweedse traditie zijn vooral kaneelbroodjes of ‘kanelbulle’ populair, en die kan je ook hier stilaan lekker ingeburgerd noemen. Ook kardemom buns, sticky chocoladeballetjes of -cake en het traditionele gebak ‘semla’ of een stukje prinssestårta passen perfect in het fika-plaatje.