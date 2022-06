Na amper één jaar stopt Seppe Nobels als chef in La Chapelle en geeft hij de fakkel door

Chef-kok Seppe Nobels, die onder andere bekend werd door zijn keuken in Graanmarkt 13 en zijn project Instroom.Academy, stopt deze zomer als chef in La Chapelle. De Parijse Gilles Despreaux en de Belgische Jürgen Van Riet nemen de keuken van dit culinair hotelproject in de Vlaamse Ardennen van hem over. Verder zullen er gastkoks langskomen uit België en Venetië.

Chateau de La Chapelle, culinair domein, boerderij en kasteel in één, bevindt zich in de Vlaamse Ardennen en kende een succesvol eerste jaar. Nadat Nobels stopte als chef in het met een groene Michelinster bekroonde restaurant Graanmarkt 13, was La Chapelle een van zijn nieuwe projecten. Hij zwaaide de scepter in de keuken op vrijdagen en in de winter werd de keuken geleid door souschef Kwinten Albertijn. In zijn overige tijd werkte Nobels aan zijn project Instroom en aan het programma Restaurant Misverstand. Om zijn tijd beter te verdelen, zal hij deze zomer stoppen in La Chapelle en zich meer focussen op zijn andere projecten.

Nieuw culinair duo

Gilles Despreaux en Jürgen Van Riet worden de waardige vervangers van Nobels. Culinaire duizendpoot Despreaux is voor het grote publiek een voorlopig nog onbekende naam. Met zijn geschiedenis in heel wat Parijse sterrenrestaurants en werkervaring bij gerenommeerde chefs zoals Max Zimmer (Un Max De Goût) en met restaurant Cantil in Aywaille deed hij wel al veel kennis op. Chef Jürgen Van Riet verdiende eerder zijn sporen bij Le Soleil in Lommel en Comme Chez Nous in Balen.

Volledig scherm Gilles Despreaux en Jürgen Van Riet vervangen Seppe Nobels in La Chapelle. © La Chapelle

“Gilles Despreaux kent de omgeving als geen ander”, vertelt Joachim Marynen over de wissel in de keuken. “Zijn gastronomische Franse en Vlaamse fusiegerechten zijn een garantie voor een culinair orgasme. Zijn voorliefde voor seizoensgebonden en lokale producten in combinatie met wereldse smaken zijn een match made in heaven. Gilles’ enorme drang om mensen een goed gevoel te geven, werkt aanstekelijk. Dat merk je bij iedere gang die hij voorschotelt. En dan heb ik het nog niet over zijn kennis en passie voor wijnen.”

Volledig scherm La Chapelle © La Chapelle

Italiaanse invloeden

Hoewel de chef op kop verandert, blijft het concept van La Chapelle hetzelfde. De focus op duurzame en ecologische voeding blijft, en het menu zelf wordt mee samengesteld door enkele gastchefs. Voor foodies zijn Bruno Gavagnin en Luca di Vita van Osteria Alle Testiere (*) uit het hartje van Venetië twee bekende namen. Het is een piepklein restaurant met 24 zitplaatsen waar lokale producten en verse vis worden geserveerd, afkomstig uit de lagune van Venetië, met kruiden die op de omliggende eilanden worden verzameld. De zaak wordt beschouwd als de meest gerenommeerde osteria ter wereld dankzij de creatieve kijk op de klassieke Venetiaanse keuken en de focus voor lokaal en vers.

Quote Alle Testiere is mijn favoriete restaurant wereldwijd, het is een hele eer dat ze het een weekend sluiten om in La Chapelle te komen koken. Joachim Marynen

“Ik moet ieder jaar één keer naar Venetië om bij Bruno en Luca te eten”, zegt Joachim Marynen. “De aanstekelijke gastvrijheid, de wijnkeuzes en de traditionele sfeer maken van Alle Testiere mijn favoriete restaurant wereldwijd. Dat deze twee grootheden een weekend hun succesvolle restaurant sluiten om op Chateau de La Chapelle te komen koken, is een eer. Daarnaast is de aanwezigheid van deze Italianen een kans voor iedereen die nog nooit een plaats kon bemachtigen in hun zaak.”

Andere gastchefs zijn onder andere Michael Yates en Marijke Van Haecke van SAIL & ANCHOR in Antwerpen. De volledige kalender en het aanbod van het hotel ontdek je hier.

Volledig scherm Ecologische en duurzame voeding blijft de hoofdrol spelen. © La Chapelle

