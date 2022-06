Na Amerika verovert ‘Karen’s diner’ ook Europa: “Het personeel beledigt je de hele tijd, zoals een typische Karen”

Van je dessert op de tafel smijten tot een middelvinger opsteken als je achter de rekening vraagt: onvriendelijke service staat centraal in een nieuw burgerrestaurant in Amsterdam. Deze zomer opent ‘Karen’s Diner’, waar je letterlijk betaalt om uitgescholden te worden door een ‘typische Karen’. En heet je écht Karen? Dan krijg je er zelfs een gratis drankje bij.

‘Great Burgers & Very Rude Service’: zo klinkt de slogan van de keten Karen’s Diner. En die liegt er niet om. Waar in de meeste restaurants vriendelijkheid en hospitality met stip op nummer één staan, behandelt het personeel je hier zo onvriendelijk mogelijk. Van een menukaart die nonchalant op je tafel wordt gegooid tot een gemene opmerking over je kledingstijl. Onbeschoft zijn, is hun handelsmerk.

Vanwege die onbeschoftheid moeten klanten in het restaurant jonger dan 16 jaar vergezeld worden door een ouder of voogd. “Grof taalgebruik is gebruikelijk op al onze locaties. We zijn Disneyland niet. Daarom raden wij minderjarigen aan om doordeweeks niet na 18.00 uur en in het weekend niet na 17.00 uur te komen”, klinkt het op de website.

#Fyp #Funny #ForYou ♬ original sound - Murt @777murt How's he slamming my milkshake like that 🤣 #KarensDiner

Waar komt het idee vandaan?

Karen’s Diner is momenteel al te vinden in Australië en het Verenigd Koninkrijk, maar in augustus komt er dus een nieuwe vestiging in Amsterdam. Ook in grote Amerikaanse en Canadese steden zoals Chicago, New York en Vancouver zullen de ‘Karen’s’ binnenkort de wereld komen verblijden met hun vriendelijkheid.

De naam Karen Diner’ is afgeleid van het fenomeen ‘Karen’. De naam die vaak wordt geassocieerd met vrouwen van middelbare leeftijd, die verbitterd naar de wereld kijken en mensen slecht behandelen. Hoe ze dat doen? Door naar de manager vragen om een winkelmedewerker te overrulen of door lak te hebben aan basisregels, zoals stoppen voor een zebrapad. Online verschijnen er regelmatig filmpjes van dit soort stereotype bevoorrechte middenklasse-vrouwen, die vaak op duizenden views kunnen rekenen.

Is jouw naam toevallig Karen? Voel je dan zeker niet geremd om naar Karen’s Diner te gaan. Iedere Karen krijgt namelijk een gratis drankje. Heet je geen Karen? Dan kan je wel nog altijd onbeschoft reageren op het personeel. Iedere klant wordt aangemoedigd om zich arrogant te gedragen. Moet je te lang wachten of zijn je frietjes koud? Vraag dan meteen naar de manager. Want een echte Karen staat ‘minderwaardig personeel’ niet te woord.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Karen's Diner (@karensdinerofficial)

Niet het enige restaurant dat onbeschoftheid op de kaart zet

Het concept van je te laten uitschelden tijdens je diner, wint trouwens in het algemeen aan populariteit. In de Verenigde Staten vind je bijvoorbeeld Dick’s Last Resort, en ook hier behandelt het personeel je als een stuk vuil. De ober maakt zelfs speciaal voor jou een papieren hoed met een persoonlijke belediging. Het is eens iets anders.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Dick's Last Resort (@dicks_lastresort)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.