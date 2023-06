Mozzarella of burrata, wat is het verschil?

We zijn allemaal gek op mozzarella en eten het ook steeds vaker. Belgische zuivelbedrijven produceerden in 2022 liefst 6.000 ton meer mozzarella dan in 2021. Ook burrata zie je steeds vaker opduiken in de winkelrekken. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen die witte bollen? We vroegen het aan Mieke Stevens, zaakvoerder van de Italiaanse delicatessenzaak Casa del Capriccio, die tipt hoe je de lekkernij het best serveert: “Direct uit de koelkast op tafel zetten, dat doe je niet.”

“Mozzarella en burrata hebben veel gemeen”, vertelt Mieke Stevens. Ze lijken niet alleen sterk op mekaar, eigenlijk zijn mozzarella én burrata allebei een soort van mozzarella. Hoe zit dat dan precies?

“Mozzarella is een verse kaas op basis van melk, gemaakt door stremsel toe te voegen aan die melk. Op die manier klonteren de eiwitten samen en gaan ze zich afscheiden van het melkvocht. De wrongel die dan overblijft, wordt in kokend water tot een soort van elastische massa gedraaid. De naam komt van ‘mozzare’, afsnijden: de wrongel wordt met de vingers gescheurd en tot balletjes gekneed. De basis kan zowel buffel- als koeienmelk zijn. De mensen vragen toch vooral de variant met buffelmelk omdat die van uitzicht heel mooi wit is, en heel zacht van structuur. De versie met koeienmelk is wat geelachtiger van kleur.”

Door de roomachti­ge structuur kan je burrata niet in sneetjes snijden, zoals je dat met mozzarella wel kan doen. Mieke Stevens

Van Italiaanse origine

De échte mozzarella – van buffelmelk of in het Italiaans ‘di bufala’ – is afkomstig uit Campania. “Een streek in het zuiden van Italië, rond Napels”, zegt Mieke Stevens. “Als je wil weten of je inderdaad zo’n echte mozzarella van buffel in je handen hebt, moet er op het zakje staan dat het een ‘DOP’ is. Voluit: Denominazione d’Origine Protetta. Dat wil zeggen dat de oorsprong van het product gegarandeerd is. Het is een embleem dat je in Italië krijgt en je mag het alleen op de verpakking zetten als het product met 100 procent zekerheid uit de regio komt.

“Als we het hebben over mozzarella van koeienmelk, spreken we liever over een ‘fior di latte’, of de bloem van de koeienmelk. De smaak van deze variant is wat anders, maar de structuur moet hoe dan ook zacht en romig zijn. Een goede mozzarella mag nooit hard zijn. Is dat wel het geval, dan heb je waarschijnlijk een minderwaardig product gekocht voor één euro of daaromtrent.”

Boterachtig

En burrata dan? “Eigenlijk is een burrata όόk een mozzarella”, vertelt Mieke Stevens. “De buitenkant van zo’n burrata is immers gemaakt van een dun laagje mozzarella. Die buitenkant vormt een soort van zakje dat gevuld is met room en kleine stukjes kaas die samen als vulling dienen. Die kleine stukjes hebben een eigen Italiaanse naam. We noemen dat ‘stracciatella’ of versnipperde stukjes mozzarella.

Een bolletje mozzarella en een bolletje burrata lijken dus sterk op mekaar, vandaar dat ze ook vaak met mekaar verward worden. “Maar door de roomachtige structuur – ‘burratta’ betekent trouwens ‘boterachtig’ – kan je een burrata niet in sneetjes snijden, zoals je dat met een bolletje mozzarella wel kunt doen”, zegt de specialist. Er is nog een verschil, gaat ze verder: “Een burrata wordt in 90 procent van de gevallen gemaakt van koeienmelk en dus veel minder vaak van buffelmelk.”

Serveertip Geef zo weinig mogelijk garnituren als je de mozzarella opdient. De kaas moet zelf helemaal tot zijn recht komen. Maak een slaatje met wat tomaat, een beetje olijfolie, peper en zout en leg er mozzarella in plakjes bij. Bij burratta plaats je het bolletje in zijn geheel in het midden van de tomatensla. Aan tafel moeten jouw gasten het dan zelf opensnijden. Doe dat niet op voorhand, anders zou het een knoeiboel worden. Drink er een lekkere rode wijn bij, niet te zwaar en niet te uitgesproken van smaak.

Hoe bewaar je de kaas?

In het zakje waarin de kaas gekocht wordt, zit ook wat vocht. “Dat is water met wat zout. Dat wordt toegevoegd zodat je bolletje mozzarella niet zou uitdrogen. Dat vocht giet je na het openen gewoon weg. Eigenlijk kun je de kaas in alle varianten een vijftal dagen bewaren. Als blijkt dat je ze toch langer kunt bewaren, is dat maar een veeg teken. Dat betekent dat er dingen aan toegevoegd zijn die er eigenlijk niet in thuishoren. Denk dan aan bewaarmiddelen, zoals meer zout dan nodig en suiker. De ideale plaats voor mozzarella en burrata is de koelkast. Haal de bolletjes er een halfuur tot drie kwartier op voorhand uit voor je ze gaat gebruiken. Direct uit de koelkast op tafel zetten, dat doe je niet.”

Een burrata en een (buffel)mozzarella zitten in dezelfde prijsklasse. Voor een bolletje van zo’n 150 gram mag je - als het gaat om de originele ambachtelijke, niét industrieel geproduceerde kaas - op zo’n 3,75 euro tot 4 euro rekenen.

Lees ook: