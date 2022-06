Mooi weer bezegelen met een barbecue? Zo kies je een exemplaar op maat

HLN ShopHet barbecueseizoen is weer een feit! Is jouw barbecue aan vervanging toe, of ontbreekt er nog één om je terras compleet te maken? Dan is het hoog tijd om de jacht te openen op de perfecte grill. Maar welk exemplaar uit het gigantische aanbod is nu ideaal om een hoofdrol op jouw tuinfeesten te vertolken? HLN Shop helpt je een barbecue op maat te selecteren.

Van buitenkeuken tot tafelgrill

Om te beginnen moet je uitmaken wat voor soort barbecue je graag zou zien schitteren op je terras. Het aanbod is erg uitgebreid, gaande van een vaste barbecue, eventueel als onderdeel van een buitenkeuken, tot een klassiek verplaatsbaar model op poten, een fancy Japanse ‘kamado’ barbecue uit keramiek, of een compacte en gebruiksvriendelijke tafelgrill die je overal mee naartoe neemt. Aan jou om te bepalen aan welke vereisten je perfecte barbecue moet voldoen en welk budget je daarvoor over hebt. Hoe meer je verlangt, hoe dieper je natuurlijk in de buidel moet tasten.



Gas, houtskool of elektriciteit

Wat je keuze kan sturen, is de brandstof die je voorkeur geniet. Hou je niet van geknoei met hout of houtskool, kan je kiezen voor een barbecue op gas, die ook een iets kleiner brandrisico met zich meebrengt. De meeste modellen op gas beschikken over twee of meer branders die het kookoppervlak verwarmen waarboven het rooster hangt. Een voordeel van gas is dat je meteen kan beginnen grillen, waar kolen tijd nodig hebben om op temperatuur te komen. Ook laat de temperatuur zich, anders dan bij houtskool, reguleren en is het proper maken achteraf een minder grote uitdaging.

Een belangrijk verschil schuilt echter in de smaak. Werk je met gas, krijg je niet de typische rooksmaak, maar komen de aroma’s van het eten zelf meer tot hun recht. Daarnaast heeft een gasbarbecue een rits uitbreidingsmogelijkheden die een exemplaar op houtskool niet heeft. Denk aan zijbranders om sauzen op te bereiden of de optie om een frituurpan aan te hechten. Een barbecue op gas neemt doorgaans meer plek in, en kost ook meer dan een eenvoudig model op houtskool. Daar komt bij dat gas zelf ook duurder is dan kolen, en daar niet snel verbetering in belooft te komen.

Een tafelgrill werkt dan weer vaak op elektriciteit, maar je vindt eveneens toestellen op houtskool. Die produceren bovendien geen rook, waardoor je ze ook zonder problemen binnen kan gebruiken.

Deksel en trechter

Opteer je voor een klassieke houtskoolbarbecue, vind je exemplaren met of zonder deksel. Voor een deksel betaal je wat meer, maar het verruimt je culinaire opties: je kan ze ook als ‘oven’ gebruiken om de hitte beter te laten circuleren en vlees langzaam te garen. Het deksel beschermt verder tegen weer en wind: geen overbodige luxe wil je het onvoorspelbare Belgische weer geen roet in je eten laten strooien. Daarnaast bestaan er ook modellen met trechter, wat de mogelijkheden andermaal vergroot. Deze zijn opnieuw prijziger, maar doordat de trechter een deel van de kolen bedekt, kan je op hetzelfde moment zowel vlees grillen dat veel directe hitte behoeft als stukken die je op een lagere temperatuur wil garen.

Afmetingen

Sta zeker ook stil bij de gewenste afmetingen voor je barbecue. Dit is vooral een punt als je voor houtskool gaat, want een barbecue op gas is eigenlijk standaard groot. Rooster je op houtskool, kan je evenwel gaan voor een kleiner én goedkoper model. Plan je echter veel volk uit te nodigen, is dit uiteraard geen slim idee. Wil je je barbecue daarentegen meenemen naar de camping, is een klein formaat wel uitermate geschikt. Denk verder na over de gewenste hoogte van de grill, want ook dit varieert: van lage modellen die je vanuit je stoel kan bedienen tot hogere barbecues waarbij je de glorie van het grillmeesterschap niet bekoopt met rugproblemen.

Materiaal

En dan kan je nog kiezen tussen uiteenlopende materialen. Barbecues uit roestvrij staal of keramiek kosten meer, maar gaan ook een stuk langer mee. Wat het rooster betreft, heb je de keuze uit gietijzer, dat je wel regelmatig moet inoliën, of staal met een laagje porselein voor een gelijkmatige verdeling van de hitte. Een rooster uit verchroomd staal is goedkoper, maar zal sneller verslijten. Wat verder handig kan zijn, is een plank aan de zijkant van je barbecue die je als werktafel kunt benutten. Een barbecue kan een flinke investering zijn, dus let ook op de garantie. Voor een gasbarbecue is een garantietermijn van tien jaar ideaal, ga je voor houtskool biedt een goed toestel doorgaans minstens twee jaar garantie.

