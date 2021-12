“Mijn eerste advies is om een oventhermometer te kopen, zodat je écht weet hoe hoog de temperatuur in je oven is”: Regula geeft haar beste baktips prijs

Waardamme De vijf ultieme recepten van Junior Bake Off-winnares Cato (12): “Panikeer vooral niet als iets mislukt”

Een lekkere pannenkoek, smeuïge chocoladecake of overheerlijke taart met slagroom: niets zo leuk als tijdens de krokusvakantie samen met de kinderen aan het bakken te slaan. Maar hoe pak je dit nu het best aan, wat zijn de leukste recepten en vooral: hoe kan je iets maken waar nog lang over nagepraat zal worden? Wij trokken naar Cato Isselée (12) uit Waardamme, kersvers winnares van het Play4-programma Junior Bake Off Vlaanderen. Zij geeft ons haar vijf ultieme baktips.

19 februari