Met welke sport verbrand je het meeste calorieën? En wat als je geen tijd hebt om te bewegen? Sandra Bekkari deelt 6 beweegtips

Dag 6Heel wat goede voornemens draaien niet alleen rond een gezonder eetpatroon, maar ook rond meer beweging. Hoe begin je daar dan aan? En moet je meteen elke dag beginnen sporten? In dag 6 van de ‘Start Gezond’-challenge deelt Sandra Bekkari 6 tips om op een subtiele manier meer beweging in je dag te steken. “Probeer kleine beweegsnacks in je dag te steken om je lichaam wakker te schudden.”

1. Wat als je geen tijd hebt om te sporten?

“Vraag jezelf dan eerst even af of dat écht zo is? Kan je echt nergens een halfuurtje vrijmaken voor wat beweging? Of is bewegen voor jou gewoon geen prioriteit? Want je zegt toch ook niet dat je geen tijd hebt om je tanden te poetsen of je haar te wassen? Net zoals je eetpatroon vraagt ook je beweegpatroon om planning. Laat niet te veel aan het toeval (of je ‘goesting’ op dat moment) over en plan je beweegmomenten bewust in je dag en week in.”

Daarbij helpt elke vorm van beweging. “‘Sporten’ of ‘bewegen’ is niet iets dat je enkel op zaterdagochtend of op dinsdag tussen 19 en 20 uur doet. Bewegen doe je bij voorkeur elke dag en minstens een halfuurtje. Dat mag verspreid zijn over meerdere activiteiten, de hele dag door. Pik alle beweegkansen die je krijgt mee op.‍ Het zit in de kleine dingen. Neem eens de trap in plaats van de lift, of ruil je auto in voor de fiets. Alle beetjes helpen.”

Hoe kan je klein beginnen? Heb je geen zin om te bewegen? Neem je voor om tien minuten of een kwartier te sporten. Zo is de mentale stap om eraan te beginnen weer wat makkelijker gezet. En wie weet plak je er - eens je op dreef bent - nog een kwartiertje aan.

2. Moet je elke dag 10.000 stappen zetten?

“Als jij elke dag 10.000 stappen zet, dan is dat natuurlijk fantastisch. Maar laat je niet afschrikken als je dat beweegdoel niet haalt. Het blijft maar een richtlijn, en ieders lichaam en leven is anders. Voor ouderen mikken we bijvoorbeeld op 6.000 tot 7.000 stappen per dag. En wie weinig beweegt, kan al een enorm gezondheidsvoordeel boeken door het aantal stappen te verdubbelen en van pakweg 2.000 naar 4.000 te gaan. Uit onderzoek weten we dat er tussen 8.000 en 10.000 stappen per dag ook niet zo gek veel winst meer zit. Los daarvan is het wél heel slim om je aantal stappen te tracken. Je bent dan heel bewust met beweging bezig.”

“Fietsen of zwemmen is niet minder gezond dan stappen zetten. Het gaat vooral om voldoende beweging. Probeer ongeveer 150 minuten per week matig intensief te bewegen. Alle soorten beweging waar je ademhaling van versnelt tellen mee.”

3. Met welke sport verbrand je het meeste calorieën?

“Met de sport die je graag doet. Als jij niet van lopen houdt, maar je jezelf verplicht om je loopschoenen aan te trekken om calorieën te verbranden, dan ga je dat lopen niet lang volhouden. Of het nu tennis, rolschaatsen of fietsen is: kies gewoon voor een vorm van beweging die je leuk vindt.”

Quote Voor spiermassa geldt: use it or lose it. Na je vijftigste komt dat proces zelfs in een stroomver­snel­ling.

4. Waarom zijn spierversterkende oefeningen zo belangrijk?

“Voor spiermassa geldt echt: use it or lose it. Als je jouw spieren niet traint, verdwijnen je spieren gewoon. En dat kan heel snel gaan. Daarbovenop neemt je spiermassa vanaf je dertigste ook spontaan af. Na je vijftigste komt dat proces zelfs in een stroomversnelling. Regelmatig trainen is dus écht de boodschap. Zo hou je je lichaam niet alleen sterk, je kan ook rugklachten voorkomen, je vermindert het risico op osteoporose en op vallen op latere leeftijd. Bovenop die 150 minuten matig intensief bewegen doe je best twee keer per week wat spierversterkende oefeningen. Ik begin elke ochtend met wat lunges, squats, push-ups en sit-ups.”

5. Kan een halfuur sporten na het werk compenseren voor een zittend beroep?

“Gaan sporten is fantastisch, maar het kan jammer genoeg niet compenseren voor al je zittende uren overdag. Non-stop stilzitten is heel nadelig. Want als je zit, gebruik je je bovenbeenspieren helemaal niet, en dat zijn net de grootste spieren van je lichaam. Resultaat: je spieren gaan in slaapmodus, waardoor je stofwisseling en je bloeddoorstroming verminderen. Je hebt kleine ‘beweegsnacks’ nodig om je lichaam wakker te schudden en alle processen weer op gang te trekken.”

“Geen paniek: je hoeft geen jumping jacks naast je bureau te doen. Even de trap oplopen, tien minuten wandelen tijdens de middagpauze of je telefoongesprekken al rondwandelend voeren zijn allemaal perfecte beweegsnacks waarmee je je spieren uit slaapmodus haalt.”

Tip: de onopvallende ‘bureaustoel-workout’ Strek je rechterbeen voor je uit en hef het op. Doe dit tien keer en wissel dan af met je linkerbeen. Ga zo door tot je beide benen honderd keer hebt opgetild. Zo hou je je bovenbeenspieren nog wat actief.

6. Kan je die frietjes van gisterenavond ‘eraf sporten’?

“Ook al kan je in theorie 45 minuten joggen om een pakje friet te verbranden, toch kan je met sport een ongezonde eetstijl niet ‘goedmaken’, al is extra beweging natuurlijk altijd mooi meegenomen. Je mag ook echt wel eens frietjes eten, zonder dat je je daar schuldig over hoeft te voelen. Het is de combinatie van een gezond eetpatroon volgens de 80/20-regel én regelmatig bewegen die wonderen doen voor je gezondheid.”

