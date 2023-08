“Met natuurlijke ingrediënten kan je het eindresultaat nooit verknoeien”: Pascale Naessens beantwoordt 5 vragen over koken voor vrienden

Van padronpepers in knoflooksaus en lasagne met courgette tot burrata met rode vruchten: ook al is ze al dertien jaar bezig als kookboekenauteur, toch blijft Pascale Naessens de gezonde en lekkere recepten moeiteloos aaneenrijgen. Dit keer in ‘Chez Pascale’, dat draait rond gezellig thuis eten met vrienden. Vijf vragen aan de ‘grande dame’ van de gezonde keuken wiens recepten zelfs in het Chinees zijn vertaald.

1. Wat maakt ‘Chez Pascale’ anders dan je andere boeken?

“De cover, die heel creatief is en meteen duidelijk maakt waarvoor het boek staat: een verzameling van tachtig nieuwe recepten waarmee ik het de lezer gemakkelijk wil maken om thuis vrienden uit te nodigen. Na corona had ik zelf enorm veel nood aan mensen om me heen, om te verbinden. En de beste plek daarvoor is rond de tafel. Er staan in ‘Chez Pascale’ drie feesttafels, om gasten uit te nodigen en eenvoudig te koken. Want wat is er leuker dan vrienden uitnodigen en lekker te eten?”

Speel als je voor vrienden kookt huiselijk­heid en gezellig­heid uit: iets wat mensen niet in een restaurant vinden en eigenlijk nog veel meer apprecië­ren dan een perfect bord. Pascale Naessens

Verandert het feestelijke thema iets aan je recepten?

“Nee ik blijf trouw aan mijn filosofie van lekker, gezond en eenvoudig. Maar ik ben wel altijd op zoek naar vernieuwing. Het leukste is om met eenvoudige ingrediënten originele gerechten te maken. En af en toe laat ik er nieuwe dingen in sluipen, zoals kimchi. Mensen zeggen dan al snel: ‘Da’s niks voor mij’, maar ik heb het verwerkt in een sausje met mayonaise waarvan ik zeker ben dat iederéén het lust. Zo leer je eens iets anders kennen, en het is nog gezond ook. Ik ga er ook prat op dat alle ingrediënten die ik gebruik gewoon in de supermarkt te vinden zijn. Voor mijn gerechten hoef je niet naar speciaalzaken.”

2. Wat zijn je drie beste tips als mensen thuis restaurantje willen spelen?

“Doe om te beginnen niet alsof je in een restaurant zit. Daar werken ze met een team, terwijl jij er thuis alleen voor staat. Je kan dus nooit hetzelfde resultaat bereiken. Speel in plaats daarvan huiselijkheid en gezelligheid uit, iets wat mensen niet in een restaurant vinden en eigenlijk nog veel meer appreciëren dan een perfect bord.”

“Wat ik zelf ook heel tof vind aan bij iemand thuis eten, is dat je eens kan rondlopen. Je hoeft niet de hele tijd te blijven zitten tot je bediend wordt. Dat is trouwens iets wat ik nooit doe als gastvrouw. Ik werk veel liever met een buffet. Je gasten nemen dan wat ze willen en hoeveel ze willen. De ene is vegan, vegetarisch of eet lowcarb of ketogeen. In een buffet kan je voor elk type eter iets voorzien. En bijgevolg is iederéén blij, iets waar ik dan weer heel gelukkig van word.” (lacht)

En de derde tip?

“Kook op een manier die voor jezelf haalbaar is, zoals een buffet. Zoiets bespaart je ook een hoop werk. Je bent er maximum twee à drie uur mee bezig en op de avond zelf kan je de hele tijd bij je gasten zijn, want alles is zo goed als klaar. Wees ook niet bang om te koken en mensen uit te nodigen in je keuken. Het moet allemaal niet perfect zijn.”

3. Hoe vind je een balans tussen gezond eten en tegelijk tijdens een feestje genieten van allerlei lekkers?

“Eén van mijn favoriete recepten uit het nieuwe boek is een lasagne met courgette. En dat is allesbehalve ‘light’, want er zit kippengehakt, gruyère en room in. Als je alleen maar verse en natuurlijke producten gebruikt, zit je altijd goed. Daarvan kan je immers nooit te veel eten. Je eet te veel van gerechten die gemaakt zijn van geraffineerde producten, zoals kroketten, bladerdeeg... Die kapen je verzadigingssysteem, waardoor je er van kan blijven opscheppen.”

“Maar natuurlijke producten komen met hun vezels, hun goede vetten en eiwitten. Daar blijf je sowieso niet zomaar van eten, want dat verzadigt. Die vezels bereiken ook je dikke darm, terwijl geraffineerde voeding al bijna verteerd is in de dunne darm. Daardoor sturen de darmbacteriën in je dikke darm signalen naar je hersenen: ‘Ik heb honger!’ En dus blijf jij je maar volstouwen.”

Je mag nooit met honger van tafel gaan, want dan ga je later snacken. Maar het is wel heel belangrijk om te kiezen voor natuurlij­ke ingrediën­ten omdat die écht verzadigen. Pascale Naessens

Mag je dan zoveel eten als je wil van jouw gerechten? Of hou je je toch best aan de opgegeven hoeveelheden?

“Nee. Je eet er zoveel van als je wil. De hoeveelheden die ik aangeef, zijn hoogstens richtlijnen. Want ik weet niet of jij een man of een vrouw bent, of je aan sport doet, groot of klein bent, een zittend beroep hebt of een fysiek zware job. Je moet dus zelf bepalen wat je nodig hebt. Mijn stelregel is: je mag nooit met honger van tafel gaan. Want dan ga je later snacken. Maar het is wel heel belangrijk om te kiezen voor natuurlijke ingrediënten omdat die écht verzadigen.”

4. Wat was je grootste mislukking in de keuken?

“Eigenlijk mislukt er nooit echt iets, want als je met natuurlijke ingrediënten werkt, kan er weinig fout lopen. De smaken zijn de smaken. Je kan het eindresultaat niet verknoeien, het kan er alleen niet zo mooi uitzien. En zelfs daar zijn trucjes voor, zoals een keukenring.”

“Ik heb wel eens ooit zitten testen met gemixte ajuin, maar dat was een flauwe brij. Dat heeft mijn boek dus niet gehaald. Net zomin als een chocolade bowl. Ik wilde die maken door een ballon half in gesmolten chocolade te dompelen en nadien door te prikken. Leek mij niet zo moeilijk. Het begin lukte: ik had de ballon half in de chocolade gelegd en toen ik keek of die bleef kleven, ontplofte de ballon… Niet alleen ikzelf, maar ook de hele keuken hing vol met chocolade.”

5. Wat is het belangrijkste dat je doorheen de jaren hebt bijgeleerd?

“Dat je het eenvoudig moet houden. Je hebt heel veel eetfilosofieën, maar het allerbelangrijkste is dat je kiest voor natuurlijke, verse ingrediënten. En kook zélf. Want dan heb je de touwtjes in handen en bepaal je zelf wat er op je bord komt.”

