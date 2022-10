“Met een halve bol mozzarella of twee vingers fetakaas zit je al aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid”: welke kaas is nu écht het gezondst?

Parmezaanse kaas strooien we graag volop over onze spaghetti, we beleggen onze boterhammen met een plakje belegen kaas of werken onze salade af met Griekse feta. Lekker én vettig, maar welke kaassoort is nu het gezondst binnen dat grote assortiment? En wat betekent die 20+ of 40+ erbij? Diëtiste Sanne Mouha vergelijkt 14 soorten op vlak van voedingswaarden en tipt hoe je de beste keuze maakt. “Eén handvol kaas bevat al gemiddel 85 kcal, het verschil zit in de details.”