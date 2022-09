“Met een blok tofoe ga je een vleeseter niet overtuigen, wél met gehakt”: Paul Florizoone legt uit hoe je makkelijk meer veggie kookt

Overal wordt opgeroepen om minder vlees te eten, maar wie zijn stuk vlees gewend is op zijn bord weet niet altijd hoe dat precies aan te pakken. “Gewoon doen", is het simpele advies van Paul Florizoone die in 1996 als één van de voorlopers al Greenway oprichtte. “Om vleeseters mee te krijgen, moet je er in de eerste plaats voor zorgen dat het gerecht echt lekker is.” Hoe pak je dat simpel aan? Hij deelt gouden tips en vier exclusieve recepten om makkelijk meer veggie te koken.

25 jaar geleden koos Paul Florizoone zelf voor een leven met minder vlees en startte hij in Gent het vegan restaurant Greenway waar vleeseters zich ook meer dan welkom voelen. Zijn missie? Plantaardige producten maken die ook vleeseters weten te bekoren: van op restaurant tot in de supermarkt. “Zelf eet ik zelden vlees, maar ik vind de smaak nog steeds lekker. Daarom ontwikkelen we vegan producten die even lekker zijn als vlees maar dan wél beter voor de planeet.”

Florizoone startte als pionier, vandaag vind je in de vers- en de diepvriesafdeling van de supermarkten een steeds groter wordend aanbod aan vleesvervangers. “Ook wij gingen ondertussen al een stapje verder: van vegan gehakt tot bloemkoolworsten die op witte pensen lijken. Ik krijg vaak de vraag waarom plantaardige producten zo sterk op vlees moeten lijken, maar dan denk ik: waarom niet? Een worstje of gehakt is heel toegankelijk om vlees mee te vervangen. Ideaal dus om eens mee te proberen. Geef aan iemand die nog nooit veggie gekookt heeft een blok tofoe en de kans is klein dat die persoon weet wat ermee te doen. Een worst of gehakt is toegankelijk.”

Quote Als je kiest voor een vleesver­van­ger zoals veggie gehakt of een veggie worst dan lijkt het niet alsof je iets moet vervangen en smaak het gewoon hetzelfde, dat helpt. Paul Florizoone

Dat het eruitziet als worst of gehakt sluit aan bij het feit dat mensen gewoontewezens zijn. Een van de grootste redenen waarom sommigen zoveel moeite hebben om vlees af en toe eens in te wisselen voor een vleesvervanger. “Zo lijkt het alsof je niet veel moet aanpassen aan je menu”, vertelt Florizoone. “Het is onze uitdaging om ervoor te zorgen dat niet alleen de vorm en de looks goed zitten, maar dat ook de smaakbeleving gelijkaardig is. Daarnaast hebben we andere producten zoals broccoliballetjes of falafel, dus je kan zelf kiezen voor iets wat meer of minder op vlees lijkt.”

Vegetariër, veganist of flexitarïer: dit is het verschil • Vegetariër: kiest ervoor om geen dieren te eten. Geen vis of vlees dus, maar eet of gebruikt wel nog producten van dierlijke oorsprong zoals melk en eieren. • Vegan: kiest ervoor om geen enkel product te eten of te consumeren dat van een dier afkomstig is. Dus geen vis, vlees, maar ook geen kaas, eieren en wie echt volledig vegan wil leven ook geen honing of leer. • Flexitariër: kiest ervoor om af en toe een maaltijd zonder vis of vlees te eten. Dat kan een paar dagen per week zijn of een paar keer per maand. Dit is de grootste groep in Vlaanderen en dit aantal groeit het sterkst.

Veggie voor beginners

Voor wie nog nooit veggie gekookt heeft, raadt Florizoone aan om te beginnen met kinderstapjes. “Vervang het gehakt in je spaghetti bolognese eens door vegan gehakt, zo simpel kan het zijn. Dat is meteen een ideaal instapgerecht om kinderen te overtuigen. Dat is meestal een kritisch en eerlijk publiek. Om hen mee te krijgen in een plantaardige keuken, moet je er in de eerste plaats voor zorgen dat je gerecht lekker is.”

Je hoeft volgens de expert niet per se te zeggen dat je veggie gekookt hebt: als ze het graag eten zullen ze positief verrast zijn. “Laatst had ik mijn bloemkoolworsten voor een groep stoere bikers klaargemaakt. Toen ik nadien vertelde dat de worsten vegetarisch zijn, kreeg ik veel positieve reacties. Dat is elke keer opnieuw weer puur genieten. Ik begrijp de controverse als je niet eerlijk bent over wat je serveert, maar soms heb je dat verrassend effect nodig om mensen over die drempel heen te helpen.”

Quote Soms heb je dat verrassend effect nodig om vleeseters over de drempel te helpen eens iets vegan of vegeta­risch te proberen. Paul Florizoone

“Een plantaardige burger is bovendien 98 procent minder belastend voor het milieu dan een vleesburger”, aldus Florizoone. “Daarnaast zijn er mogelijk ook voordelen voor de gezondheid. Binnen elk eetpatroon kan je keuzes maken die minder goed of beter zijn voor je gezondheid. Alleen vis of vlees eten, of gewoon vegan of veggie eten is op zichzelf niet voldoende. Maar de voorbije 20 tot 30 jaar aten we steeds meer vlees dan goed voor ons was. Het is effectief een goed idee om minder vlees op het menu te zetten als onze grootouders twee generaties geleden.”

Wat eet je dan wél?

Tot slot helpt Florizoone nog graag één misverstand over vegetarisch of vegan eten de wereld uit: “de vraag wat eet je dan wél, die ben ik beu gehoord", lacht hij. “Er is zovéél mogelijk in de vegetarische en vegan keuken. In India bewijzen zoveel mensen al duizenden jaren dat je perfect kan leven zonder vis of vlees. Wereldwijd zijn er zo'n 300 miljoen mensen die vegetarisch eten. Voor wie nog nooit veggie kookte, heb ik één advies: wees niet bang en probeer het gewoon eens. Met mini-worstenbroodjes of een kebab wrap: die gerechten zien er aantrekkelijk uit en je kan er weinig mee misdoen, een ideaal recept voor je eerste keer.” (lacht)

Paul Florizoone deelt 4 exclusieve recepten uit ‘No Meat, No Nonsense’, zijn boek dat net verscheen bij Uitgeverij Lannoo.

