Met deze checklist organiseer je deze zomer een lekkere én gezonde picknick

Dit staat er op het picknickmenu

- Op een zonnige dag smaakt een frisse salade het lekkerst. Denk bijvoorbeeld aan een zomerse salade van tomaat en mozzarella, met radijs als extra smaakmaker. Of aan een slaatje van gerookte zalm, smeuïge kruidenkaas, eitjes en pasta. Hoe meer zuiders, hoe smakelijker!

- Met wraps kan je alle kanten uit. Beleg ze met stukjes gebraden kip, gegrilde paprika en mediterraanse hummus, of ga voor het gouden duo van zalm en kruidenkaas. De tartaarsaus van je BBQ de avond voordien smeer je dan weer makkelijk op een wrap met geroosterde kip, sla en kruidenkaas voor wat extra pit. Rol de wrap op, snijd in stukjes en trakteer elke lekkerbek.

- Bak vooraf een quiche en snijd ‘m in stukken.

- Zin in zoet? Stel een fruitsalade samen met aardbeien, blauwe bessen, druiven … Tip: laat je gasten zelf een ijshoorntje vullen met fruit. Een regelrechte hit bij kinderen én volwassenen.

- Om de dorst te lessen is water met een smaakje top: doe kraanwater in een glazen fles en voeg smaakmakers toe. Laat daarin gerust je creativiteit de vrije loop. Een takje rozemarijn & een schijf pompelmoes, enkele schijfjes komkommer & een limoentje, een handvol aardbeien & een takje munt … Experimenteer naar hartenlust. Of maak zelf een smoothie van ananas, mango, appelsap en papaja of mix blauwe bessen met frambozen voor je portie vitamine C. Exotisch én fris – zolang je de ijsblokjes niet vergeet.