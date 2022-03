Meester-patissier Herman Van Dender geeft advies voor het bakken van de lekkerste wafels: “Zorg ervoor dat je wafelijzer altijd voorverwarmd is"

Internationale wafeldagHet moet niet altijd een pannenkoek zijn: in België hebben we minstens even lekkere wafels. Ter gelegenheid van de ‘internationale dag van de wafel’ vroegen we meester-patissier Herman Van Dender en zijn rechterhand Pascal De Deyne hoe je Luikse of Brusselse wafels zélf zo krokant of perfect gesuikerd krijgt.“Begin al zeker altijd met een volledig schoongemaakt wafelijzer", klinkt het. Daarnaast delen ze exclusieve recepten om er een succes van te maken.

Laten we meteen met de deur in huis vallen: waar let je best op als je zélf wafels wil bakken?

Pascal: “Het is heel belangrijk dat je wafelijzer proper is. Het gebeurt wel eens dat mensen na een vorige baksessie het toestel vlug wegzetten, zonder het helemaal op te poetsen. Doe dat niet. De restjes die op het wafelijzer achterblijven, zullen immers bij een nieuwe bakbeurt verbranden en zich in de wafel vastzetten. De wafel zal dan niet gemakkelijk van het ijzer loskomen. Kortom: een proper ijzer is een goede start. Een extra tip daarbij: als je het wafelijzer eens wil schoonmaken zonder poetswater, kun je dat doen door een mengeling van water en zetmeel in het toestel te gieten en dit goed te laten doorbakken. Dat beslag zet zich dan rond alle restjes en bij het verwijderen van deze zetmeelwafel is het ijzer weer helemaal proper.”

© Kasper van 't Hoff

En om te bakken: verwarm je het wafelijzer voor?

“Zeker! Tot de gewenste temperatuur van 180° C. Als dat gebeurd is, kun je het wafelijzer best eventjes inspuiten met een bakspray. Je kunt ook een beetje olie of boter in het deeg of het beslag toevoegen om het aankleven te voorkomen. Door het deeg of het beslag te verwarmen op het ijzer krijg je vanzelf een stolling en vormt zich dus een bakproces. Al gebeurt het bij thuisbakkers weleens dat de wafel aan het ijzer blijft plakken, het lijkt er dan op dat het deeg geen echte wafel wordt. De oplossing daarvoor: laat de wafel lang genoeg uitbakken, anders is die nog rauw vanbinnen of valt hij kort na het bakken in elkaar. Geduldig zijn is dus de boodschap. Hou in het algemeen rekening met een baktijd van 2,5 tot 3 minuten.”

Quote Laat de wafel genoeg uitbakken, anders is die nog rauw vanbinnen of valt hij snel na het bakken uit elkaar Pascal De Deyne

Telt die tijd voor de wafel aan beide kanten?

Herman: “Ja, want let op: een wafel bak je niet zoals een pannenkoek aan beide zijden. Je bakt een wafel in het afgesloten wafelijzer in één keer. Bij suikerwafels kun je het ijzer weleens van kant draaien, zodat de karamel die van de wafel loskomt zich ook in de wafel kan vastzetten. Op die manier zorg je er ook voor dat de volgende suikerwafel die je gaat bakken zich niet meteen in de weggevloeide karamel vastzet. Dan zou die gaan verbranden in de vorm en dat is niet de bedoeling. Wanneer je even een paar minuten géén wafels bakt, kun je best je prikvork voor een stukje tussen de vorm laten zitten. Op die manier verbruik je wat minder energie en zullen de restjes minder aanbakken. Je kunt ook wat bakpapier tussen het wafelijzer steken. Restjes karamel zullen daarop afdruipen én je hebt dan meteen een properder ijzer.”

Wat zijn de geheimen achter een Brusselse wafel en een (Luikse) suikerwafel?

“Eerst wil ik dit zeggen: de twee wafels roepen een heerlijk, lekker gevoel van nostalgie op. Bij een suikerwafel smelten de zachte karameldraadjes bij het bijten als het ware op je tong. En een Brusselse wafel heeft die fantastische krokante beet, vermengd met poedersuiker. Niets is smakelijker, toch? De wafels zijn trouwens op hun lekkerst als je ze direct eet nadat ze uit het ijzer komen. In ieder geval: een Brusselse wafel en een suikerwafel hebben niet dezelfde smaak én ze hebben niet dezelfde textuur. Bij Brusselse wafels werk je met een beslag; bij suikerwafels werk je met een deeg waarin suikerparels verwerkt zijn.”

© Shutterstock / Arevik

Die Brusselse wafel bak je dus anders in het wafelijzer dan een Luikse wafel.

“Dat klopt. Bij een Brusselse wafel zet je het wafelijzer voor de eerste wafel ongeveer op 230° C. Je neemt die hoge temperatuur omdat die bij het bakken van de eerste wafel stevig zakt. De volgende wafels bak je bij 200° C. Je doet dat ongeveer tweeëneenhalve minuut tot drie minuten. De baktemperatuur van suikerwafels is 180° C, opnieuw voor zo’n drie minuten. Opgelet: laat de temperatuur niet hoger oplopen dan die 180° C, want dan gaat de parelsuiker in de suikerwafel verbranden en zwart worden in plaats van te karamelliseren. Hou er verder rekening mee dat je het deeg niet te lang laat rijzen, anders krijgt het een soort van desemsmaak. Bij Luikse wafels zullen de suikerparels dan ook te veel afsmelten in het deeg dat je gaat bakken. De wafel zal vervolgens meer gaan kleven in het wafelijzer.”

Quote De ideale baktempera­tuur voor Brusselse wafels is 230 °C, bij suikerwa­fels is dat 180 °C, in beide gevallen zijn ze na zo'n 3 minuten klaar

“Deeg laat je, afhankelijk van de omgevingstemperaturen, langer of korter rijzen: in de koelkast kan dat tot 24 uur. Uit de koelkast kan dat in de zomer gaan van 45 minuten tot een uur, in de winter buiten van 1 tot 2 uur. Er zijn overigens heel wat recepten voor een lekkere Brusselse wafel of suikerwafel. Hieronder vind je er een paar, maar ga vooral ook zelf experimenteren en maak je eigen favoriete wafel! Professionele wafelbakkers kiezen voor Brusselse wafels en suikerwafels meestal twee verschillende modellen wafelijzers. Wie thuis gezellig wil bakken, kan de twee wafels ook wel in hetzelfde type ijzer bakken.”

Kan je voor plantaardige wafels de ingrediënten gewoon vervangen door bijvoorbeeld plantaardige melk. Of werkt dat niet zo?

Pascal: “Je kunt melk en boter vervangen door sojamelk of amandelmelk, maar je zal dan wel niet exact dezelfde smaak krijgen tegenover wanneer je boter en koemelk gebruikt. Voor mensen die een lactose-intolerantie hebben, zijn er die alternatieven met soja en amandel wel ideaal voor een lekkere wafel.”

En het ultieme wafelrecept is…

“Net zoals bij ijsjes en chocolade heeft elk van ons zijn eigen voorkeur. Geniet van het bakken, zoek je eigen toets en geniet van de wafels. Dit zijn alvast drie mooie recepten.”

Suikerwafels of Luikse wafels • 800 g bloem

• 65 g verse gist

• snufje zout

• 120 ml melk

• 4 eieren

• 350 g boter

• 20 ml honing

• 10 g vanillesuiker

• 350 g parelsuiker Brusselse wafels met gist • 480 g bloem

• snufje zout

• 960 ml melk of water of een mengeling hiervan, sommige mensen gebruiken ook bruisend water

• 20 g gist

• 7 eieren

• 160 g gesmolten boter

• 10 g vanillesuiker Brusselse wafels met zelfrijzende bloem • 490 g zelfrijzende bloem

• snuifje zout

• 800 ml melk of water of een mengeling hiervan, sommige mensen gebruiken ook bruisend water

• 6 eieren

• 120 g gesmolten boter

• 10 g vanillesuiker

