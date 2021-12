“Meeste mislukkingen bij ‘Bake Off’ komen niet door slechte opvolging van recept, maar door hete lucht”: Regula geeft bakadvies

Hardware Info Updaten naar Windows 11: doen of niet?

Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft, Windows 11, is sinds enkele weken in omloop. Wie de gratis upgrade al uitvoerde, kan er niet naast kijken: Windows 11 zorgt voor een vernieuwde look op je bureaublad. Is die update voor iedereen uitvoerbaar? Kan het kwaad om bij je vertrouwde Windows 10-versie te blijven? En waar schuilen de verschillen? Tech-expert bij Hardware.info Frank Everaardt maakt de afweging.

7 december