Meer dan frietjes en chocolade: 8 verrassende producten die in België gemaakt worden. “Deze kaas wint internationaal veel prijzen”

Amper groenten en fruit in Britse supermark­ten

Door te weinig import vanuit Spanje en Noord-Afrikaanse landen, mogen Britten tijdelijk nog maar enkele stukken fruit en groenten in hun winkelkar leggen. Het weer in de importlanden is al enkele weken zeer slecht en dit is duidelijk zichtbaar in de supermarkten. Ook de Brexit heeft invloed op deze situatie, dat meldt VRT NWS.