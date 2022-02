Meer dan dumplings alleen: dit staat er in het gezin van Tam op het negengangenmenu tijdens Chinees Nieuwjaar

Waar bij ons het nieuwe jaar alweer een maand bezig is, staat pas vandaag Chinees Nieuwjaar op de agenda. Dat betekent dat de Chinese gemeenschap zich opmaakt voor een heus culinair feest. Zo ook Tam Wing van restaurant Tang’s Chinese Kitchen en haar familie: “tijdens het hoofdgerecht worden vis of vlees altijd in zijn geheel gepresenteerd, van kop tot staart.”

China is groot, de culinaire tradities zijn dan ook afhankelijk van de streek. “Wij komen van de provincie Canton en koken erg uitgebreid”, vertelt de 54-jarige Tam. “Op ons feestmenu komt eigenlijk zowat alles aan bod: meestal al zeker kreeft, vis, vlees en soep. Je moet natuurlijk ook de mogelijkheid hebben thuis om daarin te kunnen voorzien.” Dat is bij Tam zeker geen probleem, want ze heeft een chef-kok in huis, van hun eigen restaurant Tang’s Kitchen in Antwerpen. Zo zullen ze dit jaar van de tijger zeker goed inzetten met een zelfgemaakt menu, dat ze samen met haar familie zal opeten nadat ze de traditionele drakendans in de Chinese wijk in Antwerpen bijwoonden.

Volledig scherm Tam en haar familie in hun restaurant Tang’s Chinese Kitchen. © Joel Hoylaerts / Photonews Aan een ronde tafel genieten ze op Chinees Nieuwjaar traditioneel gezien van acht of negen gerechten. Dat aantal gerechten is niet toevallig, want de cijfers acht en negen staan in de Chinese traditie symbool voor rijkdom en eeuwig leven. “Daarom zullen er nooit ‘maar’ drie of vijf gerechten op het menu staan.”

Mengen met chopsticks

Net zoals bij ons bepaalde foodtrends het tijdens de feestdagen opmerkelijk beter doen, is dat op Chinees Nieuwjaar niet anders. “De laatste jaren merk je dat veel Chinezen starten met één grote schotel als voorgerecht, die je wat kunt vergelijken met een salade. We leggen alles afzonderlijk op de schotel en schikken het in een bloemvorm, waarbij in het midden pompelmoes ligt, al gebruiken we ook zeewier en spinazie. Alles op die schotel is gepocheerd of gemarineerd én wordt koud geserveerd. Meestal worden zo'n acht ingrediënten op een schotel gecombineerd, zoals pekingeend of buikspek. Met extra lange chopsticks mengen we alles tijdens het eten. Er heerst altijd een uitgelaten sfeer. Mensen beginnen te roepen en wensen elkaar professioneel geluk toe. Meteen een goede start van het nieuwe jaar!”

Volledig scherm Traditioneel voorgerecht om te delen tijdens Chinees Nieuwjaar. © Getty Images

Alles in één geheel voor eenheid en harmonie

Tijdens het hoofdgerecht worden vis of vlees altijd in zijn geheel gepresenteerd. Dat betekent: mét kop en staart erbij. Volgens de Chinese traditie symboliseert dit een compleet jaar van begin tot eind, wat voor eenheid en harmonie tussen families zorgt. Bij Tam zal een volledige kreeft de hoofdrolspeler op het menu worden. “Die bakken we in de wok, samen met wat lente-ui en gember. Dat alles belandt uiteindelijk op een bedje van noedels.” Daarnaast zijn er ook sint-jakobsvruchten van de partij: deze worden compleet geserveerd van schelp tot vrucht. “We koken de vrucht samen met de schelp en maken alles schoon. Op de schelp leg je glasnoedels, daarbovenop leg je de sint-jakobsvrucht die je kruidt met look, soja, rijstwijn, peper en zout. Dat wordt dan zo’n tien minuutjes gestoomd.”

Quote Vlees of vis worden mét kop en staart gepresen­teerd. Dat symboli­seert een volledig jaar vol harmonie en eenheid tussen families. Tam Wing

Traditionele rijstballetjes en dumplings

Natuurlijk kunnen klassiekers die ondertussen ook in onze eetgewoonten zijn gerold niet ontbreken: traditionele rijstballetjes en dumplings staan standaard op het menu. “De rijstballetjes zijn een beetje te vergelijken met gevulde ravioli en worden met rijstbloem bereid tot een deeg. Dat wordt dun uitgerold en uitgesneden tot ronde vormpjes. Daarna komt de vulling: van fijngemalen pindanoten met kokos tot suiker. De mogelijkheden zijn talrijk. Mijn favoriet zijn rijstballetjes met rode bonenpasta. De bordeaux kleur brengt ons geluk. Daarna worden de balletjes in een rietsuikersiroop opgediend.”

Net zoals bij de rijstballetjes varieert de vulling van dumplings ook. “Het is een bijgerecht dat we eigenlijk doorheen de hele dag eten, ook op andere momenten dan Chinees Nieuwjaar. Zelf eet ik ze graag als dessert, net zoals bij de rijstballetjes, het liefst met zoete, rode bonenpasta!”

Volledig scherm Dumplings gemaakt in het Chinese restaurant Tang's Chinese Kitchen van Tam en haar familie. © Joel Hoylaerts / Photonews

En dan... nog meer eten

Na drie hoofdgangen én een bijgerecht, blijven er nog vier andere gangen over in het menu op Chinees Nieuwjaar. Daarin wordt uitgebreid afgewisseld tussen een brede keuze aan gerechten. “Kip staat meestal altijd op het menu, samen met een groenteschotel en broccoli. We kunnen ook nog calamares maken of Chinees buikspek. Gerechten met champignons en lotuswortel dienen we meestal ook op, omdat die ingrediënten voor verbintenis staan.”

Volledig scherm Kip is één van de klassieke bereidingen die op Chinees Nieuwjaar bijna altijd op het menu staat. © Photo News

Lees ook: