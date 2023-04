Meer dan de helft van de Belgen eet minstens vier keer per week vlees: welke soort is nu écht het gezondst? En welke het goedkoopst?

56 procent van de Belgen eet minstens vier keer per week vlees, blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). “Je leest veel tegenstrijdige dingen over vlees, maar het kan wel degelijk in een gezond eetpatroon passen”, legt diëtist Michaël Sels uit. Welke soort is dan het gezondst? En welke het goedkoopst? Sels tipt hoe je die vier keer vlees per week best invult en Jan De Boeck van Consumer Panel GfK Belgium werpt een blik op de prijsverschillen per kilo.