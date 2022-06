Meer dan 9 op de 10 Belgen eet nog steeds elke week vlees: welke soorten zijn het populairst en waarom eten we het zo graag?

Uit het onderzoek blijkt dat 75 procent vandaag nog regelmatig een stukje vlees op het menu zet. 17 procent beweert nog iedere dag vlees te eten. Dat maakt dat vlees in België veruit de belangrijkste eiwitbron blijft, want de absolute meerderheid (96 procent) eet het nog steeds. Amper 4 procent heeft een zuiver vegetarische levensstijl. De hoofdreden om voor vlees te kiezen, blijft vooral de smaak ervan. Ook de voedzaamheid is een belangrijke drijfveer: de Belg ziet vlees als een essentiële bron van nutriënten. “We weten dat vlees essentiële voedingsstoffen bevat en daardoor past in een gezond eetpatroon”, vermeldt het verslag van VLAM. 68 procent geeft bovendien aan dat vlees sterk ingebakken zit in zijn voedingsgewoontes.

Waarom eten we (geen) vlees?

Hoewel we nog steeds veel vlees eten, is het aantal keer dat we vlees eten per week wel veranderd. 75 procent van de Belgen eet nog regelmatig vlees, maar wisselt evengoed af met vis of vegetarische alternatieven. De meesten melden af te wisselen omdat ze hun dagelijkse routine dan eens doorbreken. Voor 29 procent is die afwisseling dan weer te wijten aan bezorgdheid voor het milieu en het klimaat. Minder dan 1 op de 5 of 17 procent zegt in 2022 nog dagelijks vlees te eten, al is deze groep de voorbije jaren steeds kleiner geworden in vergelijking met 24 procent in 2014. Amper 8 procent eet niet wekelijks vlees en slechts 4 procent eet het nooit. Die laatste groep eet geen vlees vanwege het dierenleed dat erbij komt kijken.