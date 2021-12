“Meer dan 20 sushi’s eten is geen uitzondering voor mij”: Zita Wauters vraagt jonge chefs om haar favoriete feestgerecht klaar te maken

1. Spoel de rijst tot het water helder wordt. Kook de sushirijst gaar. Meng de sushi wijnazijn onder de warme rijst en laat afkoelen.

2. Kluts de eieren en bak er een omelet van in een scheutje olie. Kruid met peper en zout. Laat vervolgens ook afkoelen.

3. Schil en snijd de groenten: de mango in lange stukjes, de avocado in schijfjes, de rode biet in brunoise en de paprika, komkommer en lente-ui in julienne.

4. Voor de rode biet-maki: spreid een laagje sushirijst uit op een sushimatje bekleed met een noriblad. Leg wat komkommer, wat avocado, een beetje rode biet en wat lente-uitjes aan de rand van de rijst. Rol voorzichtig tot een mooie rol, door het geheel goed aan te drukken. Snijd vervolgens in hapklare stukken.

5. Voor de paprika-maki: spreid een laagje sushirijst uit op een sushimatje bekleed met een noriblad. Leg wat omelet besmeerd met wasabi, een koffielepel sesamzaad, een beetje julienne van paprika aan de rand van de rijst en maak een maki-rol. Snij in hapklare stukken.

6. Voor de omgekeerde maki: spreid eerst wat zwart sesamzaad en dan sushirijst op het sushimatje, leg er vervolgens een blad nori over. Leg stukjes avocado en mango aan de rand en rol op. Snijd ook in stukken.

7. Meng 1 eetlepel mayonaise met 1 koffielepel shiracha. Meng 1 eetlepel mayonaise met een halve koffielepel wasabipasta. Doe als derde saus wat sojasaus in een potje.