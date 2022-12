McDonald’s opent eerste geautomatiseerde restaurant: wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Een Happy Meal bestellen en afhalen, zonder ook maar één levende persoon te ontmoeten: het lijkt futuristisch, maar het is sinds dit weekend mogelijk in een testrestaurant van McDonald’s in de VS. Het gaat nog een stapje verder dan de touchscreen-schermen zoals wij in eigen land kennen. Hoe werkt die automatische McDonald’s? En zal België er binnenkort ook een krijgen? Onze journalist zocht het uit.

Afgelopen week opende in de buurt van Fort Worth in Texas een heel speciale ‘McDonalds van de toekomst', volledig gericht op takeaway. Je kan er je Big Mac of Happy Meal dus ook niet langer aan tafel opeten. Niets nieuws zou je denken, maar deze McDonald’s is wel veel meer dan de drive-in die we hier kennen. Je komt tijdens het hele bestelproces namelijk niet meer in contact met een echte persoon.

Hoe werkt dat precies? Allereerst geef je je bestelling door. Dat kan thuis of ter plaatse via een touchscreen-kiosk of via een app. Vervolgens haal je je maaltijd op aan het raam. Ook daar zit geen medewerker meer die je de bestelling vriendelijk overhandigt, maar wel een lopende band. De band schuift je eten naar voor, en voila, je kan van je hamburger genieten. McDonald’s noemt het systeem “meer efficiënt dan ooit tevoren.”

Kritiek

Toch krijgt de fastfoodketen ook heel wat negatieve reacties over zich heen door het nieuwe concept. Op sociale media noemen mensen het restaurant “het dieptepunt van kapitalisme.” Andere gebruikers vrezen voor de duizenden jobs die verloren zullen gaan als deze test op een grotere schaal wordt doorgevoerd. Daarnaast vraagt een grote groep zich af bij wie ze nu moeten klagen als er iets verkeerds gaat met hun bestelling. Van een kassabediende is immers geen sprake meer.

Enkele Amerikaanse activisten zijn niet te spreken over de test. “In plaats van een duur automatisch restaurant te lanceren, zou McDonald’s beter een leefbaar loon uitbetalen aan zijn werknemers”, klinkt het bij hen. Volgens de Britse krant The Guardian zou een werknemer van de fastfoodketen gemiddeld minder dan 15 dollar (14,02 euro) verdienen. In Texas zou dat zelfs maar 7,25 dollar (6,81 euro) per uur zijn.

McDonald’s benadrukt dat het keukenpersoneel wel nog altijd actief is in het testrestaurant. De technologie, die de baliemedewerkers vervangt, zou het keukenpersoneel helpen om bestellingen beter en sneller te maken. Ook zou het nieuwe restaurant in Texas maar een experiment zijn. De bedoeling is dat er lessen voor de toekomst uit worden getrokken. Of dat experiment ooit richting ons land trekt, is dus nog even futuristisch als het concept op zich.

