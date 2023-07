Pokébowl­rijst: marketing of de perfecte, gezonde basis voor je zelfgemaak­te bowl?

Wie in de supermarkt rijst zoekt, botst niet alleen op gewone of risottorijst maar ziet ook specialere soorten staan voor sushi of poké bowls. Verschilt die dan zohard van de andere soorten rijst? Of is dit gewoon een simpele marketingtruc? Voedingsdeskundige Lotte Lemoine vergelijkt in prijs en voedingswaarden en legt uit.