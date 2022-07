Mag je fruit eten na de maaltijd of toch best niet? Voedingsexperte neemt de mythe onder de loep

Een verfrissend stukje watermeloen of verse aardbeien en frambozen nu ze in het seizoen zijn: in de zomer eten we al eens graag een stuk fruit als dessert. De kans dat je nog nooit hebt horen rondbazuinen dat fruit te veel suiker zou bevatten en dat je na je avondeten best geen fruit meer eet, is klein. Maar zit er ook waarheid in die uitspraken? Voedingsexperte Karolien Olaerts legt het voor eens en altijd uit.

Wie gezonder wil eten, grijpt automatisch sneller naar een stuk fruit als tussendoortje of zelfs als dessert. Je hoort daarentegen vaak dat je ook té veel fruit kan eten, omdat fruit suikers bevat. Maar is dat ook echt zo? “De aanbevolen hoeveelheid fruit voor volwassenen is gemiddeld twee tot drie stukken per dag”, licht voedingsexperte Karolien Olaerts toe. “Er is natuurlijk een verschil tussen grotere en kleinere stukken fruit. Eén stuk verwijst meestal naar zo’n 100 gram. Vergeet daarbij niet dat die hoeveelheid een richtlijn is. Werkt het voor jou beter om meer fruit te eten? Dan kan dat natuurlijk ook. Luister daarbij vooral naar je eigen lichaam.”

Een grote valkuil bij fruit volgens Karola? “Soms gebruiken mensen fruit als gezonde vervanger, terwijl ze eigenlijk gewoon zin hebben in een suikerwafel. Het gevolg daarvan is dat je vaak in de plaats van die wafel een appel, een peer én een banaan gaat eten om je cravings tegemoet te komen. Zo vul je mentaal een gat waardoor je veel meer zal eten. Daarom vind ik het interessanter om soms gewoon te eten waar je echt zin in hebt en voor een keertje voor die suikerwafel te gaan.”

"Eet je fruit als ontbijt? Combineer het dan met havermout, zaden, noten of zuivel", zegt voedingsexperte Karolien Olaerts.

Quote Het is altijd goed om fruit te combineren met eiwitten, vetten en trage koolhydra­ten. Voedingsexperte Karolien Olaerts

Fruit als ontbijt gezond, na de maaltijd ongezond: feit of fabel?

Wat de hoeveelheid fruit betreft, luister je dus best naar je lichaam. Hoe zit het dan met het tijdstip en de manier waarop we fruit het best consumeren? “Het is altijd goed om fruit te combineren met eiwitten, vetten en trage koolhydraten", vervolgt Olaerts. “Eet je fruit als ontbijt? Combineer het dan met havermout, zaden, noten of zuivel. Fruit is een goede bron van vitaminen en mineralen, maar is verder beperkt qua voedingswaarde en bevat vooral water en suikers. Zelfs wanneer je fruit eet als tussendoortje, is het daarom een goed idee om het met iets anders te combineren. Een schijfje appel met pindakaas of peer met yoghurt en kaneel zijn bijvoorbeeld altijd evenwichtige en verzadigende keuzes.”

Dat fruit bij het ontbijt gezond is, horen we vaker, net zoals dat fruit na de avondmaaltijd best achterwege gelaten wordt. “Dat fruit na het eten ongezond is, is een mythe”, benadrukt Karolien. “Het is heel persoonsgebonden en je kan best gewoon uitzoeken hoe jouw lichaam erop reageert. Zelf eet ik graag appels, maar wanneer ik die na een maaltijd eet, krijg ik er een opgeblazen gevoel van. Heb je daar geen last van na een maaltijd? Geniet er dan van en eet gewoon fruit na je maaltijd. Heb je elke keer last van een opgeblazen gevoel? Dan vertelt jouw lichaam dat je fruit beter op een ander moment eet.”

Wie is Karolien Olaerts? Voedingsexperte Karolien Olaerts runt de blog Karola’s Kitchen en is eigenaar van het gelijknamige populaire Instagram-account. Daarnaast is ze auteur van de boeken ‘Gewoon gezond’, ‘Karola’s Kitchen’ en ‘Karola’s Kitchen: het kookboek’. In haar recepten gaat ze altijd voor een heerlijke én eerlijke keuken vol balans.

