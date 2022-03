Mag je de korst van de kaas opeten of niet? "Vooral mensen met een zwakke gezondheid letten op"

Snijd je bij het samenstellen van een kaasplankje alle korsten van de kaas weg of serveer je ze mét korst? Zijn die korsten eetbaar of waag je jezelf er beter niet aan? Het zijn vragen die tijdens een kaas- en wijnavond ongetwijfeld wel eens opduiken. Kaasspecialist Betty Koster geeft voor eens en altijd duidelijkheid over die plastic of zoutige randjes rond de lekkernij.

“Een kaaskorst beschermt de kaas en versterkt zijn rokerige, intense, bittere of net zoutige smaak”, begint kaasspecialist Betty Koster. Ze is eigenares van twee kaasspeciaalzaken en schreef al maar liefst vijf boeken over kaas. “Natuurlijk bestaan er enorm veel verschillende soorten korsten voor eenzelfde aantal kazen, waardoor niet elke korst even smakelijk of eetbaar is.”

Niet-schimmelkazen

“Sommige kazen die behoren tot de roodflora-familie hebben tot op het moment van het verpakken en verkopen een plakkerige natte korst. Deze roodflora-kazen hebben hun naam te danken aan het feit dat de korst niet door een schimmel, maar wel door een bacterie lichtoranje of donkerrood kleurt. “Die bacterie ontstaat tijdens het rijpingsproces en zal mee de smaak van de kaas bepalen. De bacteriën kunnen Linens, Brevium of Coryne heten. Voorbeelden van dat soort kazen zijn Herve, ‘Époisse en Appenzeller.”

Heb je daarentegen een drogere roodflora op je bord liggen? Dan werd het kaasje al geborsteld nadat de roodbacterie zijn werk had gedaan om het product langer te laten rijpen. Als je die korst opeet, zal je een beetje ‘weerstand’ voelen wanneer je er je tanden inzet. Sommige mensen vinden dat hardere randje heerlijk, anderen vinden het te zout smaken. “Het is een heel persoonlijke zaak, maar je mag ze wel allebei opeten,” aldus Betty.

En dan nog andere categorieën: de verse, halfharde en de harde kazen. “De parmezaanse kaas ken je ongetwijfeld binnen die categorie. Italianen gebruiken die korst zelfs om er bouillon van te maken.”

Witte en blauwschimmelkazen

“Waar de randjes van niet-schimmelkazen het resultaat zijn van een natuurlijk onderdeel van het rijpingsproces, worden ze bij witte en blauwschimmelkazen expres toegevoegd. “Bij witte schimmelkazen zoals camembert, brie, chaource of merlijn maakt de korst echt deel uit van het smakenpalet van de kaas," licht Betty toe. “Maar bij blauwschimmelkazen zoals bijvoorbeeld gorgonzola vinden veel mensen de korsten niet zo smakelijk. Een typisch voorbeeld is de bijzonder zoute rand van een stukje roquefort. Die wil je echt niet opeten.”

Dan hangt het er nog van af waar de kaas juist werd gemaakt. “In Spanje en Portugal maken ze soms kaaskorsten van paprikapoeder. Die zijn eetbaar, maar of ze ook lekker zijn? Dat is weer een andere vraag.”

Tot nu toe lijkt het dus alsof we alle kazen kunnen opeten met korst. Is dat ook zo, of hebben we te maken met toevalstreffers? “Er is één duidelijke stelregel: de kazen die een plastic coating om zich heen hebben hangen, zijn absoluut niet eetbaar. Vaak werden daar ook nog eens schimmelwerende middelen aan toegevoegd en parafine, een soort waslaag die rond exportkazen zit. Die kun je allebei beter vermijden. In het algemeen geldt verder: eerst even een klein hapje proeven om zeker te weten hoe het zit.”

Ouderdom maakt een verschil

Als je zou twijfelen aan een kaaskorst stelt de kaasspecialist je alvast gerust: kaaskorsten zijn zelden schadelijk. “Een kaas die maximaal 2 maanden heeft liggen rijpen, zoals het geval is bij de witschimmel en de roodflora, is zeer lekker met korst. Meestal is die laatste, zoals eerder vermeld, bedoeld om mee op te eten. Is de kaas ouder dan twee maanden? Dan hebben er al heel wat handelingen aan de buitenkant van het product plaatsgevonden. Denk maar aan keren, borstelen, drogen of juist bevochtigen. Die handelingen betekenen ook: meer bacteriën aan de buitenkant van de kaas, waardoor de korst een stuk minder lekker wordt.”

Echt ongezond is de natuurlijke kaaskorst enkel voor risicogroepen. “Mensen met een zwakke gezondheid, patiënten die net een chemokuur hebben doorstaan of zwangere vrouwen moeten wel erg uitkijken voor de Lysteria-bacterie,” waarschuwt Betty. “Deze boosdoener in de bacteriewereld gedijt goed in kazen die jonger zijn dan twee maanden. Dat geldt onder meer voor witschimmels, roodbacteriekazen en geitenkaasjes. Daarna sterft het beestje omwille van een te hoge zuurgraad, maar hij kan wel nog aan de buitenkant van je harde of halfharde kaas te vinden zijn.” Als je dus op veilig wil spelen, snijd je de korst maar beter van die kazen. Maar opgelet: dit geldt enkel voor ongeopende kazen. “Van zodra een stukje kaas van het mes komt, mag het sowieso nog slechts een week in de frigo worden bewaard. Al zal je het meestal wel ruiken of zien wanneer de kaas in je koelkast moet worden weggesmeten. (lacht)”

