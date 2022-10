Mag ik het vet uit de pan weggieten in de gootsteen of toiletpot?

Iedereen maakt zich wel eens schuldig aan het weggieten van etensresten in de gootsteen, van olijfolie uit de pan tot de overschot van de spaghettisaus. Maar is die gootsteen daar wel voor gemaakt? “Niet alles kan er zomaar in”, waarschuwt Liesbeth Verboven van Het Poetsbureau part of Glowi. Ze zet op een rijtje voor welke voedingsresten je best een andere oplossing zoekt én in welke gevallen de toiletpot de redder in nood is.

“Eigenlijk kan alle vloeistof probleemloos door de gootsteen gegoten worden, zolang het niet over vetstof gaat”, steekt Liesbeth Verboven van wal. “Vloeistoffen waar restjes van groenten inzitten, kunnen er perfect door. De gootstenen zoals je ze vandaag in de keuken terugvindt, zijn erop voorzien dat ze brokjes kunnen wegspoelen. Grotere stukken neem je best eerst weg voor je de vloeistof doorspoelt. Die gooi je op jouw composthoop of in de GFT-afvalbak. Hetzelfde geldt voor slierten spaghetti die overblijven.”

“Vet giet je daarentegen beter niet in de gootsteen”, aldus Liesbeth. “Dat blijft in de leidingen vastzitten en gaat eraan vastkoeken. Het valt me wel op dat mensen tegenwoordig veel minder de gootsteen gebruiken. Veel mensen hebben een vaatwasmachine, waardoor er minder heet water door de leidingen van de gootsteen gaat. Dat heet water zorgde er vroeger voor dat het vet in de leidingen toch nog opgelost werd.”

Quote Als je met keukenrol het vet uit de pan eerst opneemt, is de pan zuiver genoeg om in de vaatwasser te stoppen. Liesbeth Verboven

Toch bestaat er een eenvoudige oplossing voor vet. “Als dat vet of die olie te vuil geworden is voor verder gebruik, doe je het weer in de bus of fles waarin het zat toen je het kocht. Dat kan je naar het containerpark brengen. Je giet het best ook niet weg in je toiletpot, zoals veel mensen wel doen. Ook daar kan alles wat vet is op langere termijn gaan aankoeken. Zuivelresten en andere vloeibare etensresten zijn daarentegen geen probleem om weg te spoelen in het toilet.”

Wat dan met de pan die je gebruikt voor het bakken van een biefstuk? Daar blijven toch vetresten in over? “Gebruik hiervoor simpelweg een stukje keukenpapier", aldus Verboven. “Met de keukenrol neem je het vet op en dat stukje papier gooi je dan bij het vuilnis. Dan is de pan zuiver genoeg om in de vaatwasser te stoppen.

Wondermiddel om vetresten weg te krijgen

Als je dan toch te nonchalant of onvoorzichtig geweest bent en je hebt vet of te grote voedingsresten door de gootsteen laten wegvloeien, is er wél een efficiënt hulpmiddel. “En dat is bovendien nog iets goedkoops in deze tijd”, vertelt Liesbeth. “Het gaat om soda, een natuurlijk product en een heel krachtige ontvetter. Ik gebruik het minstens één keer per maand. Als je voor de zekerheid de gootsteen wil ontstoppen, is soda wat je nodig hebt. Je doet het in je leidingen en giet er vervolgens heet water over. Op die manier ontvet je jouw leidingen op een natuurlijke manier.”

Soda is iets uit de tijd van onze grootouders. Het kan geen kwaad voor het milieu. “Best gebruik je dat preventief één keer per maand. Dat kan trouwens met alle leidingen, ook die in de badkamer bijvoorbeeld. Die soda neemt meteen ook vervelende geurtjes weg.” Het eenvoudige wondermiddel koop je gewoon in de supermarkt. “Je treft het daar aan in korrelvorm en vloeibaar. Om de vaat ermee te doen, is soda te krachtig. Dat raad ik dus niet aan”, gaat de expert verder. “Maar alles wat vettig is, wordt erdoor gereinigd. Ook de pan van de biefstuk die je op het aanrecht hebt laten aankoeken. Doe er wat water in, wat soda en doe het vuur onder de pan weer even aan. De pan zal direct ontvet worden op een natuurlijke manier. Die soda kan je op dat moment ook vervangen door wat afwasmiddel. Dat zal hetzelfde effect hebben op de pan.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.