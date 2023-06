Maatjesseizoen officieel aangebroken: waarom is het vetgehalte van de visjes zo belangrijk en hoe maak je ze lekker klaar?

Wat mag in de microgolf­oven en wat niet? Dankzij dit simpel trucje weet je altijd het antwoord

Van snel iets ontdooien tot een kant-en-klare maaltijd opwarmen: de microgolfoven of magnetron is voor veel Belgen onmisbaar in de keuken. Maar opgelet, je mag niet zomaar alles in het toestel steken. Sommige materialen en voedingswaren kunnen voor ernstige ongelukken zorgen. Onze journalist zocht uit wat je wel en niet in die microgolf mag schuiven.