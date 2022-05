Maaltijdsalade met burrata en krokant zuurdesembrood

EXCLUSIEF. Binnenkij­ken bij driester­ren­chef Viki Geunes in Zilte: hoe ziet een dag in een Michelin­res­tau­rant eruit?

Met de uitreiking van de Michelinsterren in het vooruitzicht volgende week maandag, is het hoog tijd om eens te kijken hoe driesterrenchef Viki Geunes het afgelopen jaar zijn nieuwe bekroning beleefde. Hoe ziet een dag in het leven van een driesterrenchef eruit? Voor de gelegenheid gaf hij HLN Eten een exclusieve rondleiding in zijn Zilte in Antwerpen.

