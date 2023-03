Maakt koffie jou soms ook zo moe? Dan moet je dit zeker vermijden

Blijft Hof van Cleve drie sterren hebben als Peter Goossens ermee stopt? En hoelang kan je nog reserveren?

We kunnen het niet met zekerheid zeggen, maar de kans lijkt groter dat je in 2023 de lotto wint dan dat je een tafeltje bemachtigt bij driesterrenchef Peter Goossens in zijn Hof van Cleve. “Er zal om gevochten worden", voorspelt culinair journalist Willem Asaert. Hoelang kan je nog bij de chef reserveren? Behoudt Hof van Cleve automatisch drie sterren of ‘neemt’ Goossens die ‘mee’? En wat betekent dit voor de prijzen van het menu? Willem Asaert legt uit.