Luc Bellings test 9 bitterballen uit de supermarkt en buist meer dan de helft: “Dit lijkt wel een blok beton waar je je tanden in zet”

Van Taiwanees tot Libanees: reis de wereld rond voor amper 18 euro met deze 5 recepten van onze HLN-chefs

Even geen zin in een klassieke varkensmignonette of doodgewone spaghetti? Met de recepten van onze HLN-chefs breng je komende week een beetje extra sensatie op tafel. Sandra Bekkari fleurt haar varkensmignonette op met blauwe druiven, Piet Huysentruyt legt uit hoe je penne puttanesca maakt als een echte Italiaan en Jelle Beeckman zet de reis rond de wereld verder met Taiwanese popcornkip. Smakelijk!