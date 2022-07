Luc Bellings proeft pannenkoeken aan de kust en geeft een 0/10: “Dit zijn precies zeemvellen waar je de ruiten mee kan kuisen”

Regelmatig last van een stinkende frigo als je terugkomt van vakantie? Met deze 6 tips vermijd je het makkelijk

Zure melk of kaas met blauwe vlekken: je hebt het misschien ook al eens in je koelkast ontdekt toen je terugkwam van een lange vakantie. Net zoals een muffe geur die je tegemoetkomt bij het openen van de deur. Hoe kan je dat het best vermijden? En waar moet je op letten bij de houdbaarheidsdata? Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zet zes tips op een rijtje om makkelijk een stinkende frigo te vermijden.

