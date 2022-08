Luc Bellings proeft croque-monsieurs aan de kust en deelt een 1/10 uit: “Dit is een van de allerslechtste croques die ik ooit voorgeschoteld kreeg”

Waarom je vanavond op het terras beter oplet met alcohol drinken in de zon

De zomerse temperaturen blijven aanhouden, wat betekent dat we nog steeds massaal aanschuiven bij vrienden aan de barbecuetafel met een pintje of ons installeren met een wijntje op een terras. Of is dat niet zo’n goed idee? Je hoort regelmatig dat je sneller verbrandt wanneer je alcohol drinkt in de zon, maar klopt dat ook? Onze HLN-wetenschapsjournalist Martijn Peters zoekt het voor ons uit.

