Luc Bellings proeft 5 visburgers aan de kust en kan er maar één smaken: “Dit bord is het duurste, maar doet wel watertanden”

Amerikaan­se moeder (35) overleden na waterver­gif­ti­ging: vanaf wanneer drink je te veel water? En wat doet dat met je lichaam?

Een Amerikaanse moeder (35) overleed vorige week, nadat ze op amper 20 minuten twee liter water had gedronken. Eerder deze zomer overkwam een jongetje (10) bijna hetzelfde lot. Vanaf hoeveel liter water kan je lichaam het niet meer aan? En wat gebeurt er dan precies in je lichaam, want water is toch gezond? Bio-ingenieur Eric De Maerteleire legt uit hoeveel water je écht nodig hebt en waar je op moet letten als je plots iets té veel dorst lijkt te hebben.