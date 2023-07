Luc Bellings gaat op zoek naar de lekkerste spaghetti bolognese aan de kust en geeft een 9/10: “Lekkere én grote portie voor 15 euro”

Van een bol sojasaus tot ketchup: deze populaire pop-up pakt uit met 14 ijssmaken die meer thuishoren in de voorraad­kast dan diepvries

Wie de klassieke ijssmaken zoals vanille, aardbei en chocolade beu gezien is: hoe klinkt ijs van Heinz ketchup, Kikkoman sojasaus of Kellogg’s Coco Pops? The Ice Cream project verzamelt de allergekste smaken die je kan bedenken in bevroren versie. Of die naast origineel ook lekker zijn, moet je vooral zélf gaan uittesten deze zomer.