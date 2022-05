LIVE. Wat zijn de nieuwe toprestaurants in ons land? Volg hier de uitreiking van de Michelinsterren

Van plan om te barbecueën dit weekend? Grillmas­ter Peter De Clercq legt uit welk toestel de beste smaak verzekert

Dit weekend wordt het zonnig én warm, dat betekent: tijd om de barbecue boven te halen. Kies je dan beter voor een houtskoolbarbecue zoals die van Weber of een vuurschaal van OFYR? Welk toestel is het snelst en geeft de beste smaak aan je vlees? Peter De Clercq, dé BBQ-specialist bij uitstek, helpt je op weg om het juiste model in huis te halen. “Een elektrische barbecue is ideaal voor wie geen tuin heeft.”

