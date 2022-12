Linzensoep met spek

Last van een opgeblazen gevoel na de maaltijd? Zo herken je op tijd dat je vol zit

Zes op de tien volwassen Belgen kampen met overgewicht, zo blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een van de redenen: we blijven maar dooreten en -drinken, terwijl ons lichaam allang genoeg energie heeft binnengekregen. Hoe herkennen we dat we vol zitten, zodat we ons niet overeten? Hoogleraar Ellen Blaak en professor Kees De Graaf leggen uit.

