Linzensalade met jonge worteltjes en gepocheerd eitje

Waarom je beter geen ijskoude cola drinkt met de hitte

Op warme zomerdagen heb je waarschijnlijk meer zin in een koude smoothie of frisdrank met veel ijsblokjes in. Maar waarom drinken mensen in hete landen zoals Marokko dan zo vaak warme thee? Koelen hete dranken je bij grote hitte écht meer af dan iets fris? Onze HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zocht het uit.

19 juli