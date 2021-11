“Linzen zijn gezond, maar niet iedereen mag ze eten”: alles wat je moet weten over deze vleesvervanger

Linzen zijn een veelgebruikt ingrediënt in de Turkse, Marokkaanse en Indiase keuken, maar ondertussen gebruiken ook veel Belgen ze graag. In de soep bijvoorbeeld. Maar wat is er nu eigenlijk zo gezond aan deze mini-peulvrucht? Twee experten vertellen over de gezondheidsvoordelen van linzen. Sandra Bekkari geeft een lekker instapgerecht mee.

Lekker én gezond

Linzen zijn een soort peulvruchten en staan vanwege hun gezondheidsvoordelen bovenaan in onze voedingsdriehoek. “En dat is niet voor niets”. Patricia Schutte van het Nederlandse Voedingscentrum, legt uit waarom linzen zo goed zijn voor onze gezondheid. “Linzen en andere peulvruchten (dat zijn zaden met of zonder omhulsel, nvdr.) verlagen het slechte LDL-cholesterol en helpen onze bloedvaten gezond te houden.”

Isabel Boerdam, foodspecialiste en bekend van haar foodblog ‘De Hippe Vegetariër’, voegt eraan toe: “Peulvruchten hebben zeer goede voedingswaarden en bevatten veel vezels. Dat maakt dat ze enorm voedzaam zijn. Naast linzen bestaan er nog heel wat andere peulvruchten. Denk aan bruine, witte en zwarte bonen, kapucijners, kievitsbonen (borlotti), limabonen, kikkererwten, spliterwten, kidneybonen, lupinebonen en sojabonen.”

Linzen als vleesvervanger

“Net als andere peulvruchten kunnen linzen als vleesvervanger worden gebruikt”, zegt Schutte. Boerdam kan dit beamen: “Linzen worden steeds populairder door de verschuiving naar meer plantaardig eten. Ze zijn dan ook een prima vleesvervanger door hun hoge hoeveelheid eiwit, ijzer en vitamines B. Gedroogd bevatten ze 21 gram eiwit per 100 gram. Wat vaak meer is in vergelijking met de meeste reguliere vleesvervangers.”

Maar linzen zijn niet voor iedereen weggelegd: “Als je overgevoelig bent voor peulvruchten kun je beter geen linzen eten”, stelt Schutte. “Die overgevoeligheid voor peulvruchten wordt ook wel favisme genoemd en komt door een tekort aan een bepaald enzym in het lichaam. De peulvruchten kunnen daardoor niet goed worden afgebroken en daardoor kun je last krijgen van ernstige bloedarmoede.”

Je kan linzen of andere peulvruchten ook beter vermijden als je allergisch bent aan nikkel, want die stof - bevatten ze vaak. “Verder kunnen peulvruchten ook winderigheid veroorzaken. Daarom is het beter om kleine hoeveelheden te consumeren of peulvruchten in zijn geheel te vermijden bij darmklachten” stelt Schutte.

Smaken en kleuren maken het verschil

“De smaak van de linzen verschilt per kleur. We kennen rode, oranje, groene, bruine en zelfs zwarte linzen. De rode en oranje zijn populair vanwege hun notige en zoetere smaak. Die hebben doorgaans een gaartijd rond de 30 minuten. Groene en bruine zijn wat steviger en meer aards dan de anderen. Vanwege hun structuur moeten groene linzen zo’n 45 minuten gekookt worden eer ze gaar zijn. Bruine linzen zijn klaar om te eten na 20 à 30 minuten in het kookwater. Tot slot zijn er ook zwarte linzen, maar die zien we nog niet veel. Ze worden gezien als de kaviaar onder de linzensoorten, en ze zijn doorgaans rijk en aards van smaak”, stelt Voerdam.

Veelzijdig koken

“Met linzen kan je alle kanten op in de keuken. Je kan bijvoorbeeld linzenburgers maken”, zegt Boerdam, die het recept op haar site deelt. “Maar ze kunnen ook verwerkt worden in salades of pasta en geven een goede body aan sauzen. Daarnaast zijn ze goed in combinatie met andere groenten en granen. Zoals met prei, doperwten, paddenstoelen, of met zoete aardappel en noten.”

Gevulde butternutpompoen met linzen en granaatappelpitjes Volledig scherm Gevulde butternutpompoen met linzen en granaatappelpitjes. © Sandra Bekkari Voor 4 personen, 60 minuten bereidingstijd Ingrediënten 2 butternutpompoenen • 2 preistengels • 200 g champignons • 4 takjes tijm • 16 kerstomaatjes • 200 g linzen • pitjes van een halve granaatappel • 2 el pompoenpitten • 125 g feta • een handvol rucola • 1 blad laurier • sap van 1 granaatappel • 5 el olijfolie • 1 tl honing Zo maak je het klaar: Snijd de butternut (inclusief eetbare schil) in twee.

2. Maak in een ruitpatroon sneetjes in de butternut, voor optimale garing.

3. Besprenkel met olijfolie, peper en zout. Zet 15 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden. Vulling:

• Stoof de preistengels in de pan alvorens de champignons toe te voegen.

• Voeg de laurier en tijm toe en kruid af met peper en zout.

• Voeg de tomaten (bewaar de helft voor later) en gekookte linzen toe aan de vulling. 1. Haal in de tussentijd de pompoenen uit de oven en voeg de resterende kerstomaten toe aan de bakplaat. Zet 15 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden.

2. Voeg de granaatappel- en pompoenpitten toe aan de vulling.

3. Vul de pompoenen en werk af met de dressing en feta.

4. Zet het geheel voor 10 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden.

5. Werk af met een handvol rucola en dressing. Dressing:

• Voeg het sap van één granaatappel samen met dezelfde hoeveelheid olijfolie. Vervolledig de dressing met honing naar smaak.

