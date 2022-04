Lintpasta met pulled chickensaus

Het grote pas­ta-ABC: welke pastasoort schuilt achter al die moeilijke namen?

Wie een menukaart in een Italiaans restaurant openslaat en denkt gewoon ‘pasta’ te komen eten, ziet allemaal namen zoals linguine, tagliatelli, rigatoni of orecchiette opduiken: welke pastasoort krijg je daar dan voor in de plaats? We verzamelen 25 verschillende pastasoorten in één groot pasta-ABC om verwarring te vermijden. Buon appetito!

21 april