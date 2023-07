Linguine arrabiata met geroosterde paprika en ricotta

Helpt saffraan écht tegen depressies?

Saffraan is bijzonder geliefd in diverse exotische en zuiderse keukens. Met zijn oranjerode heldere kleur en pittige aroma biedt het een unieke smaak aan gerechten zoals risotto en biryani. Maar ook in de traditionele geneeskunde is het kruid een graag geziene gast. Kloppen de claims echter ook dat saffraan je humeur zou verbeteren? Dr. Luc Pieters, professor farmaceutische wetenschappen en gespecialiseerd in natuurstoffen (Universiteit Antwerpen), zoekt het voor ons uit.