Liefde gaat door de maag: 5x het ideale valentijnsontbijt om je partner mee te verrassen

Zijn alle restaurants volgeboekt voor valentijn , maar wil je toch je partner heel graag verrassen? Dan komen deze 5 valentijnsontbijtjes van foodblogger Elise Vandepoele als geroepen. Ideaal apart of allemaal samen als brunch. Van zoet tot hartig of iets daartussenin: voor ieder wat wils.

Wie is Elise Van de Poele? Elise Van de Poele (36), mama van Suze (7) en Rien (4), vind je ofwel voor de klas, ofwel in haar moestuin en keuken. Haar missie? Iedereen plezier laten beleven aan koken met meer oog voor de planeet. Haar ­recepten zijn altijd gebaseerd op ­lokale ­seizoensproducten. Volg haar op Instagram: @elise_eet_alles

Walnotenpancakes met pompelmoes

Het moeten niet altijd verse bananenhavermoutpannekoeken of de klassiekers uit een pakje zijn: met deze walnotenpancakes met pompelmoes scoor je ongetwijfeld dit weekend. De walnoten geven deze pancakes een heerlijke bite en een volle smaak. Krijg je ze niet allemaal op tijdens het ontbijt? Dan zijn ze meteen een perfect vieruurtje voor op jullie romantisch dagje samen: win-win!

Walnotenpancakes met pompelmoes van Elise Vandepoele.

Ingrediënten

• 70 g walnoten

• 50 g havermout

• 200 ml karnemelk of plantaardige melk

• 50 g boekweit- of volkoren tarwebloem

• 1 tl bakpoeder

• 1 tl baksoda

• snuifje zout

• 1 tl kaneel

• 2 à 3 el ongeraffineerde rietsuiker of suikervervanger

• zonnebloemolie

• 2 eieren (1 dooier, 2 eiwitten)

• 230 g Griekse yoghurt

• snuifje vanillepoeder of -essence

• 1 à 2 el rietsuiker

• 1 pompelmoes

Zo maak je het

1. Mix de walnoten en havermout fijn in een blender.

2. Meng met de melk en laat de walnoten en de havermout minstens 30 minuten weken.

3. Meng voor de vanillesaus 150 gram Griekse yoghurt met het vanillepoeder (of de vanille-essence) en rietsuiker.

4. Bewaar in de koelkast.

5. Meng de bloem met het bakpoeder, de baksoda, het zout, de kaneel en de rietsuiker. Voeg de havermoutmengeling, 1 eetlepel olie, 1 eidooier en 80 gram Griekse yoghurt toe. Klop kort tot een egaal beslag.

6. Klop de 2 eiwitten luchtig en lepel ze voorzichtig onder het beslag.

7. Schep met een pollepel 2 of 3 hoopjes in een ingevette hete pan. Laat 1 minuut bakken, draai om en laat verder garen. Bak zo alle pannenkoekjes.

8. Serveer met de pompelmoes en vanillesaus.

Tip: Eet je glutenvrij? Gebruik dan glutenvrije havermout.

Butternut breakfast

Wordt jullie valentijnsontbijt waarschijnlijk eerder een valentijnsbrunch na gezellig samen lang uit te slapen? Dan kunnen hartige gerechtjes zoals deze gevulde ei-pompoenschijfjes niet ontbreken! Het is eens iets anders dan een omelet of een gekookt eitje. Deze gevulde ei-pompoenschijfjes zijn niet alleen superleuk om naar te kijken, je kunt ze ook garneren met alles wat je zelf lekker vindt.

Gevulde ei-pompoenschijfjes van Elise Vandepoele.

Ingrediënten

• ½ kleine butternut

• olijfolie

• snuifje (gerookt) paprikapoeder

• peper en zout

• 6 kleine eieren

• optionele garnituur: bieslook, cottagecheese, 2 plakjes mager gerookt spek,

• ½ rode chilipeper, stuk oude kaas ...

Zo maak je het

1. Snijd 6 plakken van de butternut (2 cm dik) en maak met een mes of ronde steekvorm een gat in het midden. Zorg ervoor dat het groot genoeg is om er een eitje in te breken.

2. Leg de plakken op een ingevette bakplaat, besprenkel met olijfolie en kruid met paprikapoeder, peper en zout. Zet in een voorverwarmde oven op 185 °C gedurende 20 minuten of tot ze beetgaar zijn.

3. Haal uit de oven, breek een ei in elke opening, kruid met peper en zout en zet ­opnieuw 7-10 minuten in de oven of tot het ei net gestold is.

4. Voor de garnituur: Als je wil garneren met stukjes spek, leg dan de plakjes spek ook op de bakplaat wanneer je de gevulde pompoenplakjes in de oven steekt. Garneer naar eigen smaak met stukjes spek, een lepel cottagecheese, bieslook, chilipeper of een beetje geraspte oude kaas.

Tip: strooi een beetje geraspte oude kaas boven op het eitje voor je het in de oven stopt!

Smoothie bowl

Tover je deze smoothie bowl boven als ontbijt op bed op valentijn - of de dag ervoor als je maandag moet werken - dan zet je de dag meteen very smooth in. De rode biet, het maanzaad, het hennepzaad en de blauwe bessen maken van deze bowl een echte lokale superfoodbom. Eentje waar je een hele dag lang gelukzalig met jullie tweetjes op kunt verder teren.

Smoothie bowl van Elise Vandepoele.

Ingrediënten

• 50 g gekookte rode biet

• 100 g blauwe bessen (diepvries)

• 150 g (plantaardige) yoghurt

• 1 el amandelpasta (of andere notenpasta)

• 1 el honing of zoetstof

• handvol verse bessen

• 1 el hennepzaad

• 1 el zonnebloempitten

• 1 tl maanzaad

Zo maak je het

1. Snijd de rode biet in grove stukken.

2. Doe de rode biet, diepvriesblauwebessen, yoghurt, amandelpasta, honing of zoetstof in een blender en mix fijn.

3. Giet in een grote bowl of 2 kleinere kommetjes en garneer met de verse bessen, het hennepzaad, de zonnebloempitten en het maanzaad. ­Serveer ­meteen.

Tip: Geen blauwe bessen in huis? Je kunt eender welk diepvriesfruit gebruiken voor deze smoothiebowl.

Bulgurpap met zoete aardappel en appeltjes

Liefde gaat door de maag, en met deze kruidige bulgurpap voelt je partner zich ongetwijfeld extra graag gezien! Dit voedzaam en vullend ontbijt wordt op smaak gebracht met speculaaskruiden, kurkuma en kaneel. De zoete aardappel past perfect bij de zoetere appeltjes en zorgt ervoor dat je de hele voormiddag voldoende energie hebt.

Elise Kookt

Ingrediënten

• 1 zoete aardappel

• stuk verse kurkuma of ½ tl kurkumapoeder

• 80 g volkorenbulgur

• 400 ml plantaardige melk

• speculaaskruiden

• 1 steranijs

• 1 tl gemberpoeder

• honing

• 2-3 el yoghurt

• 1 grote of 2 kleinere appels

• handvol hazelnoten

• klontje boter

• honing

Zo maak je het

1. Schil en rasp de zoete aardappel tot je 150 gram hebt. Rasp de verse kurkuma tot je 1 theelepel hebt.

2. Doe de bulgur, zoete aardappel, verse of gedroogde kurkuma, melk, speculaaskruiden, ster­anijs, het gemberpoeder en 1 eetlepel honing in een steelpannetje.

3. Breng langzaam aan de kook en laat al roerend indikken gedurende 10 minuten.

4. Schil intussen de appeltjes en snijd in partjes of blokjes. Hak de hazelnoten grof. Smelt een klontje boter en bak de stukjes appel en hazelnoten goudbruin. Voeg 1 theelepel honing toe en laat karamelliseren.

5. Serveer de pap met 2 eetlepels yoghurt en de gebakken appeltjes en hazelnoten.

Tip: de bulgur kun je makkelijk vervangen door quinoa of havermout

Hartige koekjes van mais, berloumi en boerenkool

Standaard een eitje als hartig ontbijt of een quiche bij de brunch? Deze koekjes met boerenkool geven dat brunchmenu meteen een smakelijke update. Ze zijn perfect op valentijnsdag als ontbijt, lunch met een slaatje of gewoon als tussendoortje. De Berloumi en de mais maken er een hartig ontbijt van.

Elise Kookt

Ingrediënten

• 2 grote boerenkoolbladeren

• 100 g Berloumi

• 3 eieren

• 120 g fijne volkorenbloem of boekweit- of kikkererwtenbloem

• 170 g maiskorrels (uit blik)

• peper en zout

• zonnebloemolie

• 150 g zure room

• ½ citroen

• ½ tl za’atar (of andere oosterse kruidenmengeling naar keuze)

• verse bieslook

• peper en zout

Zo maak je het

1. Verwijder de harde steel van de boerenkool en hak de bladeren heel fijn. Snijd de Berloumi in fijne blokjes. Meng de eieren met de bloem tot een egaal beslag. Meng met de mais, 80 gram fijngehakte boerenkool en de Berloumi. Kruid alles met peper en zout.

2. Laat het deeg even rusten en maak intussen de saus: meng de zure room met enkele druppels citroensap, za’atar, wat gehakte bieslook en peper en zout.

3. Verhit in een antikleefpan een scheutje olie en bak 3 of 4 koekjes in de pan. Bak ze goudbruin aan beide kanten.

4. Serveer de koekjes met de saus van zure room.

Tip: Vervang de boerenkool gerust door spinazie of groene kruiden.

