“Leg een te koud ei nooit zomaar in kokend water": hoe maak je een perfect gekookt eitje klaar?

FoodhackWie niet kan koken, zegt vaak dat hij “amper een gekookt eitje kan klaarmaken”. Al is het zelfs voor wie wel kan koken niet altijd evident. De ene keer krijg je een te lopend resultaat, de andere keer ziet je eidooier groen na het koken of barst het ei al in de pot. Hoe krijg je dat perfect gekookt eitje dan op tafel? En eet je het ei nog op als het eigeel groen kleurt tijdens het koken?

Witte asperges en een gekookt eitje zijn het gedroomde paasduo die op Vlaamse wijze de paasbrunch compleet maken. Wil je ook dit jaar deze klassieker serveren en zeker zijn dat het lukt? Dan is voorkomen dat het ei gaat barsten al een eerste stap. Prik om te beginnen met een eierprikker een heel klein gaatje in de bolle kant van het ei. Ook een scheutje azijn toevoegen aan het water is een goed idee, want het azijn doet eiwit stollen. Die twee handelingen voorkomen dat het ei gaat barsten tijdens het koken.

Quote Leg een té koud ei niet zomaar in kokend water, anders gaat het ei al meteen barsten

De Nederlandse tv-kok Ramon Beuk wil bij die eerste stap ook waarschuwen om een té koud ei niet zomaar in kokend water te leggen. “Dan kan het ei barsten en is de kans groot dat het leegloopt. Geen goed begin om er een succes van te maken.” Zodra je water aan het koken is, leg je het afgekoelde ei er dus het liefst zachtjes in. Indien je voor meerdere eieren in één pan kiest, zorg er dan zeker voor dat ze elkaar niet kunnen aanraken. Ook daardoor kunnen ze barsten tijdens het koken. Zijn de eieren klaar? Laat ze dan kort schrikken onder koud water. Zo stop je het kookproces meteen en zal je het ei makkelijker kunnen pellen.

Volledig scherm Om te voorkomen dat eieren barsten tijdens het koken, is het toevoegen van een scheutje azijn al één goede tip. © Shutterstock / Elena karetnikova

Timing is alles

Bij het koken van een ei is timing alles. Wil je een zacht gekookt ei? Laat het dan niet langer dan 3 tot 4 minuten koken. Voor een halfzacht gekookt ei volstaat 5 tot 6 minuten. Een hardgekookt exemplaar vraagt dan weer iets langer: 8 minuten. Ramon tipt verder dat je moet spelen met je eigen vuur en de temperatuur daarvan. “Exacte tips geven over kooktijden blijft lastig", vertelt hij. “Natuurlijk zijn er richtlijnen waar we ons aan kunnen houden, maar van daaruit moet je spelen met de kleine details. Zoals de temperatuur van ons vuur, hoe snel het water kookt en hoe groot de eieren zijn die we gebruiken. Allemaal factoren die een rol spelen bij een perfect gekookt ei.”

Quote De tempera­tuur van ons vuur, hoe snel het water kookt, hoe groot de eieren zijn en de tempera­tuur van de koelkast beïnvloe­den het ei

Ook de temperatuur van de koelkast heeft een impact op hoe het resultaat er zal uitzien. “De grootte van ons ei en de temperatuur in de koelkast waarin je de eieren bewaart - liefst zo koud mogelijk - bepalen mee hoelang de bereidingstijd van een gekookt ei in jouw keuken zal zijn.”

Wat met een groene eierdooier?

Tot slot speelt het ei natuurlijk zelf de belangrijkste rol om de perfect gekookte versie ervan op tafel te krijgen. Soms zie je dat het eigeel van je hardgekookte eitje groen is uitgeslagen. Dat je eidooier groen kleurt, komt door het ei te lang op een te hoge temperatuur te laten koken. De verkleuring is hier het gevolg van een chemische reactie tussen de zwavel in het eiwit en het ijzer in de dooier. Die reactie ontstaat tijdens het koken van het ei. In de meeste gevallen zie je alleen een groenig randje rond het eigeel, maar wanneer de eieren echt te lang koken, slaat de hele eierdooier groen uit.

Als het ei nog niet té ver is, kun je het eventueel nog schrikken onder koud water achteraf om de reactie tegen te gaan. Ziet het volledige ei toch groen? Dan klinkt dat niet smakelijk, maar is er wel goed nieuws: die reactie is onschadelijk en je kunt het ei gewoon opeten. Al raden we aan om voor je paasbrunch met gasten toch een timer in te stellen om ervoor te zorgen dat je hen een er smakelijk uitziend exemplaar serveert.

Volledig scherm Ei met groene rand rond de dooier, die kan onstaan door een chemische reactie wanneer je het ei te lang laat koken. © Shutterstock

Recept: hardgekookt eitje Volledig scherm Gekookt eitje. © Shutterstock / Olga Miltsova 1. Zet water op met een beetje zout en azijn en laat het lauw worden. Rol de verse eieren goed rond op het aanrecht gedurende 4 à 5 minuten. 2. Leg ze in het lauwe water en laat 10 min koken zodra het water kookt. Giet ze af en spoel ze onder koud water. Laat ze volledig afkoelen in koud water. 3. Rol het afgekoelde ei rond op het aanrecht zodat de schelp in kleine stukjes breekt. Pel ze voorzichtig.

Lees ook: