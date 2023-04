Lauwwarme salade met wortel, kikkererwten, kip en granaatappel

Van nasi goreng tot varkensge­braad: 5 recepten voor nog geen 25 euro

Is je brein ook in vakantiemodus, en heb je geen idee meer wat op tafel te zetten? Dan snellen HLN-chefs Sandra Bekkari, Piet Huysentruyt en Jelle Beeckman weer ter hulp. We speuren de wereld af naar heerlijke nasi goreng, wok of een courgetteschotel met labneh om mee in vakantiemodus te komen. Eerder fan van klassiekers? Dan is het varkensgebraad een toppertje om werk in te steken. En dat allemaal voor amper 24,68 euro. Smakelijk!