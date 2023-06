Last van hooikoorts? Let dan op voor deze dubbele allergie: “8 procent van de Belgen heeft ook nog dit syndroom erbij zonder het te beseffen”

Wereld Gin Dag Hoe herken je de beste gin? En maakt prijs een verschil? “In de supermarkt herken je goede gin aan één simpel detail op de fles”

Toeval of niet: net op deze topdag voor een zonnig terrasje - met heerlijke cocktail in de hand – vieren we Wereld Gin Dag. Maar hoe wordt dat drankje gemaakt? Waaraan herken je een kwalitatieve gin? Betekent duurder ook sowieso beter? En hoe kies je de juiste tonic? Baptiste van Outryve, medeoprichter van The Bruges Gin Society, schenkt zijn beste tips en adviezen uit: “Vaak zitten de beste gins in de eenvoudigste flessen.”