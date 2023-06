Last van hooikoorts? Let dan op voor deze dubbele allergie: “8 procent van de Belgen hebben ook nog dit syndroom erbij, soms zonder het te beseffen”

Kaat Bollen viel 15 kilo af dankzij intuïtief eten: waarin verschilt het van een dieet? En kan dit wél werken op lange termijn?

Seksuologe Kaat Bollen vertelde in de HLN Original ‘Mijn Dieet’ dat ze 15 kilo vermagerde dankzij een intuïtief ‘dieet’. Een eetpatroon dat je eigenlijk géén dieet kan noemen, aangezien je volgens deze visie alles kan eten wat je wil. “Ik was niet meer de beste versie van mezelf”, vertelt Kaat in de video. “Nu heb ik die teruggevonden.” Wat is dat intuïtief eten precies? En hoe komt het dat frietjes met stoofvlees uit de frituur toch voor gewichtsverlies zorgt? Diëtiste Sanne Mouha legt uit.