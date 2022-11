Last van een opgeblazen gevoel na de maaltijd? Zo herken je op tijd dat je vol zit

Zes op de tien volwassen Belgen kampen met overgewicht, zo blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een van de redenen: we blijven maar dooreten en -drinken , terwijl ons lichaam allang genoeg energie heeft binnengekregen. Hoe herkennen we dat we vol zitten, zodat we ons niet overeten? Hoogleraar Ellen Blaak en professor Kees De Graaf leggen uit.

Hoewel het eten zelf geen hogere wiskunde is, blijft onze voedselinname en -verwerking een complex proces. Vanaf het moment dat je de eerste hap neemt tot het moment dat het voedsel in je darmen terechtkomt, spelen allerlei verzadigingshormonen en -processen een rol. “Het duurt daardoor even voordat je hersenen de signalen die de verzadiging regelen doorkrijgen”, aldus Ellen Blaak, hoogleraar humane biologie aan de Universiteit Maastricht.

Hoe snel eet je?

De eetsnelheid speelt daarbij dus ook een rol. Voedsel zoals cake, worstenbroodjes of gehaktballen kan je veel sneller eten dan bijvoorbeeld een zak rauwe wortelen. Omdat de zogeheten mondblootstelling veel korter is, wordt het verzadigingspunt minder goed opgemerkt door de hersenen. Hierdoor kan je blijven eten, zonder dat je doorhebt dat je lichaam allang genoeg heeft gehad.

Quote Als je volle chocolade­melk drinkt, krijg je al snel op twee minuten tijd 1.000 calorieën binnen, dat lukt nooit op twee minuten met een boterham kaas of een appel. Kees De Graaf

“Volle chocolademelk kan je drinken met een snelheid van ongeveer 420 kilocalorieën per minuut”, vertelt professor Kees De Graaf daarover. “In ruim twee minuten heb je dan makkelijk 1.000 calorieën binnen. Probeer dit maar eens met de tien appels of vijf boterhammen met kaas die daaraan gelijkstaan. Hard voedsel vult sneller dan zacht of vloeibaar voedsel, ongeacht de hoeveelheid calorieën die daarin zitten”, concludeert De Graaf. “Een kilo druiven krijg je bijna nooit op, een liter druivensap daarentegen wel. Zelfs de keuze voor gekookte of ongekookte wortelen kan een verschil maken voor hoe vol je jezelf voelt.”

Meer dan verzadiging alleen

Ook externe prikkels hebben invloed op ons eetgedrag. Onderzoekers verbonden aan de universiteiten van Bristol en Loughborough toonden aan dat het bij mensen die een videospel speelden tijdens het eten langer duurde voordat zij verzadigd waren dan bij mensen die geen afleiding ondervonden. Hetzelfde geldt voor scrollen op je mobieltje of even snel lunchen achter je bureau. “Iedereen maakt zich er schuldig aan, ikzelf inclusief, maar het heeft wel degelijk een negatieve impact op de voedingsregulatie”, vervolgt Blaak. “Bij afleiding, maar ook in geval van stress, sta je gewoon minder in contact met je verzadigingsgevoel en bestaat de kans dat je te veel eet.”

Quote Kleine dingen zoals even je e-mail checken tijdens de lunch beïnvloe­den wel degelijk het totaal­plaat­je. Ellen Blaak

Natuurlijk gaat gezond eten verder dan verzadiging alleen. Het blijft een samenhang van factoren waarbij levensstijl, lichamelijke beweging en erfelijkheid de boventoon voeren. “Maar het is altijd goed om je te realiseren dat kleine dingen, zoals even je e-mail checken tijdens de lunch, wel degelijk van invloed kunnen zijn op het totaalplaatje”, aldus Blaak.

Wees je dus bewust van wat je eet, is het credo. Zorg voor een rustige eetomgeving – zonder mobiele telefoons, televisie of radio –, neem vast fruit in plaats van die ‘gezonde’ shake en geef jezelf genoeg tijd om te eten. Zo zal je sneller herkennen wanneer je echt genoeg hebt gehad.

