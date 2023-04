Om te beginnen moeten we het antwoord achter die middagdip volgens de diëtiste mee zoeken bij onze biologische klok, ook wel het circadiaans ritme genoemd. “Het onderliggende mechanisme is nog niet precies bekend, maar die innerlijke klok bepaalt tijdens de dag allerlei onbewuste processen in je lichaam, zoals je lichaamstemperatuur, hartslag en hormoonspiegels. Die processen hebben allemaal een invloed op het gevoel van moeheid dat je soms ervaart in de namiddag.”

Energiedip tussen 14 en 16 uur

In veel wetenschappelijke studies wordt het fenomeen van een energiedip tussen 14 uur en 16 uur herkend. “De middagdip komt wereldwijd voor, daarom bestaan er in zuiderse landen middagpauzes - zoals de bekende siësta - om hieraan toe te geven. In West-Europa en Noord-Amerika accepteren we zo’n dip liever niet. Integendeel: we moeten de hele dag door helder en gefocust zijn om productief te zijn.”

Als je biologische klok je duidelijk maakt dat het tijd is om te slapen, heeft het dan zin om ertegen te vechten? “Je kan zeker een dutje doen als de situatie het toelaat”, adviseert Koole. “Even gaan liggen, maximum een uurtje, is de eenvoudigste manier om de vermoeidheid te laten verdwijnen, daarna kan je waarschijnlijk eens zo geconcentreerd aan het werk. Daarnaast is het belangrijk om ’s nachts voldoende te slapen, dat helpt om een energiedip in de namiddag te verminderen.”

Ligt het aan onze maaltijden?

Dat voldoende slaap een belangrijke factor is bij die middagdip spreekt voor zich, maar in welke mate speelt wat we eten overdag daar ook een rol in? “Ga je online op zoek naar een remedie tegen een middagdip, dan gaat 90 procent van de adviezen over wat je in je mond stopt. “Wat, of, en hoeveel je eet verklaart nochtans niet rechtstreeks of je al geeuwend de namiddag doorbrengt”, benadrukt Koole. Hoewel wat je eet niet dé verklarende oorzaak is, kan je wel best opletten met een te vetrijke of te koolhydraatrijke maaltijd tijdens de lunch, die kunnen de vermoeidheid net erger maken.

“Koffie of energiedrankjes helpen voor sommige mensen wel om de dip even tegen te gaan. Cafeïne zorgt er effectief voor dat je jezelf tijdelijk beter kan concentreren. Al drink je die cafeïne beter niet té laat op de dag, want dan verstoort het weer je nachtritme later op de avond, waardoor je niet goed kan slapen, met ergere middagdips tot gevolg. Als het al wat later is, ga dan beter even naar buiten om wat frisse lucht te happen. Zo geef je je hersenen een pauze en kan je daarna geconcentreerder werken. Het helpt ook om je dagindeling zo te organiseren dat je in de namiddag taken kan doen waarvoor je iets minder scherp moet staan. Lange meetings waar je vooral passief moet luisteren, zijn meestal niet ideaal na de lunch.”

De ene collega begint spontaan te knikkebollen bij de gedachte aan die lange meeting na de lunch, terwijl de andere zich er al fluitend doorwerkt: waar komt dat verschil dan vandaan? Heeft dat echt niets met het eetpatroon te maken? “Er zijn inderdaad grote individuele verschillen. Uit onderzoek blijkt dat ochtendmensen er vaker last van hebben. Je hoeft je zeker geen zorgen te maken voor je gezondheid als je regelmatig een middagdip hebt. Enkel als het plots opduikt terwijl je er vroeger nooit last van had, is het goed om je slaappatroon ‘s nachts bij te sturen. Ook in dit geval kan te vette of te koolhydraatrijke voeding meespelen, al zal het nooit de énige factor zijn.”

7 concrete tips tegen een middagdipje 1. Als het kan, geef dan toe aan de vermoeidheid en doe een dutje van maximum een uur

2. Zorg dat je ‘s nachts voldoende slaapt om je overdag minder vermoeid te voelen

3. Ga naar buiten voor een korte wandeling: frisse lucht geeft ook je brein zuurstof

4. Plan net na de middag geen taken waaraan je heel geconcentreerd moet werken

5. Eet geen te vetrijke maaltijd of veel koolhydraten tijdens de lunch

6. Drink eventueel een kopje koffie of energiedrankje, maar doe dit niet te laat op de dag

7. Wees niet bang van een blaadje sla: alleen in heel grote hoeveelheden is het slaapverwekkend Bron: Annaleen Koole

