Last van een herfstdip? Deze 5 recepten van HLN-chefs Sandra Bekkari, Piet Huysentruyt en Jelle Beeckman helpen je er zo van af

Maandag: Indonesisch stoofpotje van Sandra Bekkari

Sandra: “Dit is een prima gerechtje om klaar te maken op een druilerige dag. De heerlijke geur van de kruiden doet je het weer buiten vergeten. Wanneer je stoofpotje klaar is, kan je lekker lang rond de tafel gaan zitten met het gezin. Genieten.”

Volledig scherm Indonesisch stoofpotje van Sandra Bekkari © The Fresh Light

Bereidingstijd: 15 minuten + 2 uur laten sudderen

Prijs: € 3,70 p.p.

Ingrediënten

• 250 g mager rundstoofvlees

• 1 rode ui

• 1 teen knoflook

• 1 rode chilipeper

• 1 à 2 tl gember

• kurkumapoeder

• komijnpoeder

• korianderpoeder

• 3 wortelen, geschild in stukken

• 300 g pompoen, geschild in stukken

• 200 ml groentebouillon

• 200 ml kokosmelk

• 1 stengel citroengras, gekneusd

• 1 kaffirblaadje (diepvries of gedroogd)

• handvol korianderblaadjes

Zo maak je het

Verwarm in een stoofpot een scheutje olijfolie en kleur het vlees mooi aan. Kruid met peper en zout. Haal uit de pot.

Hak de rode ui, de knoflook en de rode chilipeper fijn. Rasp de gember.

Fruit de ui, de knoflook, de gember, de chilipeper in dezelfde stoofpot glazig. Kruid met kurkuma, komijn en koriander.

Schil intussen de wortelen en pompoen en snijd in stukken

Voeg het vlees terug aan de stoofpot toe, alsook de wortelen en pompoen. Laat kort stoven, blus met groentebouillon en kokosmelk. Kneus het citroengras en doe het samen met het kaffirblaadje erbij. Laat op een zacht vuur of in een voorverwarmde oven van 180 °C 1,5 à 2 uur langzaam garen of tot het vlees zacht is. Garneer met koriander.

Tip: Lekker met raIta (yoghurt, komkommer, limoen) en geraspte rode koolslaatje.

Dinsdag: Ribeye met choronsaus van Piet Huysentruyt

Piet: “Op tijd en stond een stukje vlees op de grill en in boter gebakken, smaakt altijd. Maak eens een heerlijke choronsaus bij je biefstuk. Een saus die wat lijkt op bearnaisesaus en vaak vergeten wordt, maar niet te versmaden valt.”

Volledig scherm Ribeye met choronsaus, sla en frietjes van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 4,20

Ingrediënten voor 4 personen

• 4 ribeye dik gesneden (250g het stuk)

• 1 el boter

• 3 eigelen

• 3 el water

• 3 el witte wijn azijn

• 250 g boter

• 2 el gehakte dragon

• 1 tomaat (ontveld en ontpit)

• 1 el ketchup

Zo maak je het

Zet een pannetje water op het vuur waar de tomaat in past. Kerf de tomaat aan de onderkant kruislings in. Dompel de tomaat onder in het hete water tot het vel ervan omkrult. Dompel de tomaat vervolgens onder in koud water of spoel ze af onder de kraan met koud water. Laat even afkoelen en ontvel de tomaat. Verwijder de pitjes en snijd in blokjes.

Smelt de boter in een kleefpan tot deze er goudbruin uitziet. Kruid de ribeye met peper en zout. Bak ze mooi krokant in de boter langs beide kanten aan. Ongeveer 3 minuten aan elke kant zou moeten volstaan, afhankelijk van de dikte van het vlees.

Neem vervolgens de overige 250 g boter en smelt deze op een zacht vuurtje, zodat de melk van de boter zakt en je het vet van de boter ziet bovendrijven.

Klop de eigelen met water en azijn op een zacht vuurtje tot een schuimige sabayon. Verhoog daarna het vuur en blijf kloppen tot de sabayon stevig wordt en een vaste textuur krijgt.

Neem de pan van het vuur en werk de sabayon op met de geklaarde boter tot je een gebonden saus krijgt. Voeg daar de dragon, de ketchup en de in stukjes gesneden tomaat aan toe.

Serveer de gebakken ribeye met de saus, wat salade en frietjes.

Tip: Je kan de ribeye vervangen door een ander stukje vlees zoals de côte à l’os, chateaubriand, filet pur, een gewone biefstuk... De choronsaus past dan op zijn beurt ook lekker bij een stukje vis.

Woensdag: Penne met pesto, broccoli en kastanjechampignons van Sandra Bekkari

Sandra: “Huisgemaakte pesto is zoveel lekkerder dan de potjes uit de supermarkt. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het erg simpel om te maken. Je keukenrobot doet immers al het werk. Genieten!”

Volledig scherm Penne met pesto, broccoli en champignons van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 broccoli

• 1 rode ui

• 300 g kastanjechampignons

• 1 el sojasaus

• 1 handvol peterselie

• 140 g volkoren (spelt)penne (of orecchiette, spirelli…)

Voor de pesto

• 35 g pijnboompitten

• 1 handvol basilicum + extra voor de afwerking

• 1 teentje knoflook

• 3 el olijfolie

• scheutje citroensap

• 35 g Parmezaanse kaas + extra voor de afwerking

Zo maak je het

Snijd de broccoli in kleine roosjes. Roerbak de broccoliroosjes beetgaar in een grote pan met olijfolie. Kruid met zwarte peper en zout.

Rooster de pijnboompitten. Doe de ingrediënten voor de pesto in de cutter. Voeg een scheutje water toe, kruid met zwarte peper en zout en mix.

Snijd de rode ui in halve maantjes en stoof aan in een grote pan met olijfolie (dezelfde pan als die van de broccoli). Snijd de champignons in kwartjes en voeg ze toe in de pan met de sojasaus. Bak de champignons mooi bruin. Hak de peterselie fijn en voeg flink wat toe. Kruid ten slotte met zwarte peper (geen zout, want de sojasaus zorgt al voor een zoute toets). Voeg op het laatste de broccoliroosjes toe en houd warm.

Kook ondertussen de pasta beetgaar. Check de verpakking voor de juiste kooktijd, dat zal ongeveer 8 minuten zijn.

Serveer de pasta met de pesto, de champignons, rode ui en broccoli. Werk af met Parmezaanse kaas en verse basilicum.

Tip: Als je niet van knapperige broccoli houdt kan je de roosjes eventueel kort stomen vooraf.

Donderdag: Pruimen met kaneel en slagroomijs van Piet Huysentruyt

Piet: “Dit is een dessert voor op koude dagen! Je kan het de dame blanche van de winter noemen. Als het aan mij lag, zou ik dit elke dag kunnen eten. Probeer het zelf eens uit en je begrijpt vast meteen waarom.”

Volledig scherm Pruimen met kaneel en slagroomijs van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten + 2 uur in de koelkast

Prijs: € 2,90 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 dl porto

• 1 dl water

• 100 g suiker

• 1 kaneelstok

• 1 takje tijm

• 1 blaadje laurier

• 1 sinaasappel

• 20 gedroogde pruimen (ontpit)

Zo maak je het

Kook het water op met de suiker. Voeg er de porto, kaneel, tijm en laurier aan toe.

Rasp de sinaasappel voor de helft in de portosaus. Snijd de rest van de sinaasappel à vif (doe het witte vel eraf) en snijd in vier stukken. Laat de sinaasappel lichtjes meekoken en voeg er de pruimen aan toe. Laat het geheel 5 minuten pruttelen.

Laat alles afkoelen in de ijskast.

Serveer de gedroogde pruimen met de sinaasappelsaus en een bolletje slagroomijs.

Tip: Ook lekker met seizoensfruit zoals een peer.

Vrijdag: Gamba’s met chorizo van Jelle Beeckman

Jelle: “Als koppel deelnemen aan een programma waarbij je op een eiland zit tussen pittige vrijgezellen is geen relatietest. Samen een gerecht eten waar twee tenen look en wat pittige worst in zitten: dat is pas een relatietest. Benieuwd of zij/hij de ware is? Maak dit gerecht dan klaar en je zal het snel weten.”

Volledig scherm Gamba's met chorizo van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 10 minuten

Prijs: € 3,30 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 10 gamba’s

• 2 tenen look

• 60 ml olijfolie

• 6 blaadjes salie

• 100 g chorizo

• stokbrood

• peper en zout

• optioneel: aioli

Zo maak je het

Pel de look en snijd in fijne plakjes. Doe de olijfolie in een pan op een middelmatig vuur.

Snijd de chorizo in plakjes. Bak de chorizo samen met de look, de gambas en de salie ongeveer 5 minuten aan. Kruid bij met peper en zout.

Rooster het stokbrood even in de oven en serveer met aioli of looksaus.

Tip: Gooi de olie niet weg en giet het in een klein potje. Heerlijk om andere visgerechten mee af te werken.

