Last minute paasbrunch organiseren? 3 recepten met een twist om je uit de nood te helpen

Op het laatste nippertje toch nog op zoek naar recepten voor Pasen voor vandaag of morgen? Eieren, asperges, worteltjes en lamsvlees spelen dé hoofdrol in een klassiek paasmenu. Geef ze in deze drie recepten een verrassende twist en vier Pasen net een tikkeltje anders dit jaar!

Paasbruschetta’s met garnaalsalade en kwarteleitje

Volledig scherm Culi Nina 630 Pasen © Bram Debaenst

Klaar in 25 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 4 half zongedroogde tomaatjes

• 200 g gepelde garnalen

• 2 el fijngehakte peterselie

• 2 el limoensap

• 1 el mayonaise

• 1 el zure room

• snuf paprikapoeder

• snuf chilipoeder

• 8 kwarteleitjes

• 1⁄2 ciabatta

• 1⁄2 teentje knoflook

• 1 el fijngehakte bieslook

• boter

• peper en zout

Zo maak je het

1. Hak de tomaatjes fijn. Meng ze, samen met de peterselie, het limoensap, de mayonaise en de zure room onder de garnalen. Kruid met het paprikapoeder, chilipoeder, peper en zout

2. Bak in boter spiegeleitjes van de kwarteleieren. Snijd de ciabatta in sneetjes van 1 cm dik. Bestrijk ze met olijfolie en gril ze langs beide kanten goudbruin in een hete grillpan. Ga met het gehalveerd teentje look over de bovenste snijkant van de bruschetta’s.

3. Beleg elk sneetje bruschetta met de garnaalsalade. Leg er een spiegeleitje op en werk af met de bieslook.

Tip: Omdat de schaal van kwarteleitjes moeilijk breekt, is het een gepruts om er spiegeleitjes van te bakken. Je kan de eitjes ook gewoon een drietal minuten koken, pellen en ze gehalveerd op de bruschetta’s leggen.

Hartige worteltaart met geraspte kaas en spekblokjes

Volledig scherm Culi Nina 630 Pasen © Bram Debaenst

Klaar in 60 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 rol kruimeldeeg

• 400 g wortelen

• 200 g gerookte spekblokjes

• 100 g roomkaas

• 100 g ricotta

• 2 uien

• 3 eieren

• 150 ml wortelsap

• 125 ml room

• 50 g geraspte kaas

• handvol cress

• peper en zout

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Be- kleed een ingevette taartvorm met diameter 26 cm met het kruimeldeeg. Schil de wortelen en kook ze beetgaar in licht gezouten water. Spoel ze af onder koud water en halveer ze in de lengte. Bak het spek in een droge koekenpan krokant.

2. Meng de roomkaas onder de ricotta en kruid met peper en zout. Snij de uien in dunne halve ringen. Verdeel ze over de bodem van het deeg. Verdeel daar de wortels en het spek over. Schep hier toefjes van het kaasmengsel op.

3. Kluts de eieren met het wortelsap en de room los. Kruid met peper en zout. Giet dit over de taart en bestrooi met de kaas. Zet de taart 45 minuten in de oven tot de bovenkant mooi goudbruin is. Bestrooi met de cress en serveer.

Tip: in plaats van spek kan je ook pancetta, kippenreepjes of lamsgehakt gebruiken.

Lamskroon met een salade van witte asperges, erwtjes en krieltjes

Volledig scherm Culi Nina 630 Pasen © Bram Debaenst

Klaar in 45 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 800 g lamskroon

• 2 sjalotten, in ringen

• 10 witte asperges

• 150 g groene aspergepunten

• 120 g erwtjes

• 400 g krieltjes

• 2 el fijngehakte peterselie

• boter

• peper en zout

Voor de dressing

• 1 el mosterd

• 2 el witte wijnazijn

• scheutje water

• 6 el olijfolie

Zo maak je het

1> Verwarm de oven voor op 200 °C. Kruid de lamskroon langs beide kanten met peper en zout en kleur aan in hete boter in een ovenbestendige pan. Voeg de sjalotjes toe en bak ze mee. Verdeel wat blokjes boter over het lamsvlees en zet de pan 15 minuten in de oven. Lepel regelmatig braadvocht over het vlees.

2. Maak de groenten schoon en halveer de aardappelen. Snijd de witte asperges in stukken van 3 cm. Kook de krieltjes in 12 minuten gaar. Voeg de laatste 5 minuten de witte asperges en de laatste 3 minuten de groene asperges en de erwtjes toe.

3. Meng alle ingrediënten voor de dressing en kruid met peper en zout. Giet de groenten af en meng er de dressing onder. Snijd de lamskroon aan en serveer met de groentesalade. Werk af met wat gehakte peterselie.

Tip: voor een perfectgebraden lamskroon is het handig om een keukenthermometer te hebben. Wil je het vlees bloeddoorlopen? Haal de lamskroon dan bij een temperatuur van ongeveer 58 °C uit de oven. Liever licht rosé? Dan moet de temperatuur rond de 60 °C liggen.

Deze recepten vind je ook terug ook in NINA-magazine bij de HLN-weekendkrant van zaterdag 8 april.

