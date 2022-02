"Laat kleuters balletjes rollen met hun handen of deeg kneden": foodblogger deelt tips en 6 recepten op kindermaat voor tijdens de krokusvakantie

“Mama, wat kan ik doen?” De kans dat je kinderen deze vraag tijdens de krokusvakantie aan je stellen, is groot. Heb je geen idee meer wat voor te stellen? Duik dan de keuken in met je kinderen, dankzij de tips van foodblogger Bart De Roeck of ‘ Roeckie’s World ’. Als schooldirecteur én vader van drie kinderen weet hij als geen ander hoe je kinderen kunt entertainen met een zelfgemaakte wafel of pannenkoek. Hij deelt meerdere tips en 6 recepten voor kleuters, kinderen van de lagere school en kinderen in het middelbaar. Ready? Set? Koken maar deze krokusvakantie!

Kleuters kunnen meer dan je denkt

Een recept van a tot z alleen op tafel toveren is nog wat hoog gegrepen voor kleuters, dus is het even zoeken naar klusjes op maat van klunzige kinderhandjes. “Onderschat je kleuter toch maar niet”, lacht Bart. “Ook al is er weinig dat ze echt volledig zelfstandig kunnen maken, toch kunnen ze vaak meer dan je denkt. Laat ze vooral proberen terwijl je toekijkt. De meeste kinderen vinden het superleuk om mee te helpen in de keuken.” Meehelpen kunnen ze zeker, maar durf je ze bijvoorbeeld ook al een mes toevertrouwen? “Bij taakjes zoals snijden hebben ze vanzelfsprekend jouw hulp en toezicht nodig, er bestaan gelukkig veilige keukentools op kleutermaat waarmee ze wél al kunnen leren snijden.”

Quote De handjes blijven het populairst bij kleuters: laat ze balletjes rollen of roeren in een kom

Veilige keukentools of niet: de handjes blijven toch het populairst bij jonge kinderen: laat ze met hun handjes aan de slag gaan en ze gaan helemaal los. “Tijdens het koken komen kleuterhandjes goed van pas: balletjes rollen, roeren in een kom, ingrediënten in een kom doen, en ga zo maar door. Als je iets bakt, of dat nu brood, koekjes of een taart is, vinden kinderen het heerlijk om volop met hun handjes in het deeg te zitten. Duimen en vingers aflikken hoort daar absoluut bij. Blijf best wel in de buurt, want voor je het weet zit er meer deeg in hun buikjes dan in de oven. Toen een van mijn dochters klein was, kreeg ik telefoon tijdens het bakken. Toen ik na het gesprek terugkwam, hadden we nog net genoeg deeg om welgeteld drie koekjes te bakken. (lacht)”

Toprecepten om met kleuters te maken Pindakaas- en chocoladekoekjes - Roeckie’s World Volledig scherm Pindakaas chocoladekoekjes recept Bart De Roeck - Roeckiesworld - Koken met kinderen © Roeckiesworld Ingrediënten • 200 g pindakaas

• 2 el cacao

• 120 g suiker

• 70 g bloem

• 1 ei

• 50 g pure chocolade

• 2 tl gemalen hazelnoot Zo maak je het 1. Verwarm de oven op 175 graden.

2. Mix alle ingrediënten voor het deeg voorzichtig door elkaar en rol er dikke balletjes van.

3. Leg een bakpapier op de ovenplaat en leg de balletjes er op.

4. Duw ze plat met je hand en bak de koekjes mooi bruin en knapperig in een klein kwartiertje.

5. Haal uit de oven en laat even afkoelen op een rekje.

6. Smelt de chocolade au bain marie.

7. Doe de gesmolten chocolade in een spuitzakje en versier er de koekjes mee.

8. Werk nog af met wat gemalen hazelnoot. Italiaanse bol met Vunasalade en tomatensalda - Roeckie’s World Volledig scherm Italiaanse bol recept Bart De Roeck - Roeckiesworld - Koken met kinderen © Roeckiesworld Ingrediënten • 2 Italiaanse bollen om af te bakken

• 1 blikje Vuna

• 2 eetlepels halfvolle yoghurt

• 2 eetlepels mayo

• 2 hardgekookte eitjes

• handjevol rucola

• 2 lente-uitjes

• paar schijfjes komkommer

• 2 tomaten

• sap van een halve limoen

• 1 halve rode ui

• 1 flinke scheut olijfolie

• 1 eetlepel rode wijnazijn

• peper en zout

• paar takjes dille Zo maak je het 1. Verwarm de oven tot 220 graden en bak de Italiaanse bollen af. Laat ze eventjes afkoelen terwijl jij aan de slag gaat.

2. Maak eerst de tomatensalsa door de tomaten in kleine blokjes te snijden, de rode ui fijn te snijden en alles te mengen met de olijfolie, de rode wijnazijn en goed te kruiden met peper en zout. Zet even apart.

3. Schep de Vuna recht uit het potje en meng met de yoghurt, de mayo, het limoensap en kruid goed met peper en zout.

4. Snipper de lente-uitjes fijn en meng ze eronder.

5. Snijd de hardgekookte eitjes in groffe stukjes en meng ze onder de salade.

6. Neem dan de licht afgekoelde bollen en snij ze doormidden.

7. Beleg met wat rucola en een paar komkommerschijfjes. Daarbovenop een flinke schep van de Vunasalade én een schep van de tomatensalsa. Afwerken met een paar takjes dille.

Lagere school: oefenleeftijd bij uitstek

In deze leeftijdscategorie kunnen ze steeds beter zelf lezen, wat een wereld vol mogelijkheden opent tijdens het koken. “Met een eenvoudig recept kunnen kinderen vanaf een jaar of 8 al een heel eind op weg. En tijdens het koken kunnen ze nog meer theoretische schoolkennis omzetten naar de praktijk”, tipt Bart. “Om te beginnen kunnen ze de ingrediënten zelf verzamelen. Vooral bij het afwegen van die ingrediënten, kunnen ze hun kennis van metend rekenen in de praktijk omzetten. Zo zien ze met eigen ogen hoeveel een bergje van 300 gram bloem is. Hoewel ze al veel in hun eentje kunnen, hou je ze toch best goed in de gaten als de oven of het fornuis in actie komen. En ook met scherpe messen hou je best nog een oogje in het zeil.”

Quote Wafels, donuts en pannenkoe­ken blijven topfavorie­ten voor deze leeftijds­ca­te­go­rie

Ieder kind heeft zo zijn voorkeuren van receptjes, maar er zijn toch een paar ultieme kindervrienden. “Voor mijn kinderen zijn en blijven wafels, donuts en pannenkoeken topfavorieten. Het leuke van deze recepten is dat ze niet ingewikkeld zijn, je kinderen kunnen de touwtjes zelf in handen nemen én je ziet snel resultaat. Ze hoeven geen 40 minuten ongeduldig voor de oven te zitten wachten voor ze kunnen proeven. Maar misschien ben ik niet helemaal objectief , want laat pannenkoeken en wafels nu net één van vaders specialiteiten zijn. (lacht)” Een belangrijke les die kinderen tijdens het koken in hun oren moeten knopen is dat ze maar één ding tegelijk kunnen doen, geeft Bart nog mee: “Onze rookmelder is er gekomen nadat onze oudste dochter toen ze tien was croques in de oven ging maken en ondertussen eventjes iets anders ging doen.”

Toprecepten voor de lagere school: zoet & zout Vanillewafels - Roeckie’s World Deze wafels zijn gegarandeerd een succes bij jonge kinderen. Dat ze de toppings zelf mogen kiezen, maakt het helemaal af. Laat die creativiteit maar komen. Volledig scherm Vanillewafels recept Bart De Roeck - Roeckiesworld - Koken met kinderen © Roeckiesworld Ingrediënten • 250 gr zelfrijzende bloem

• 100 gr (gesmolten) boter

• 2 eitjes

• pakje vanillesuiker

• 1 theelepeltje vanille extract

• 80 gr kristalsuiker

• 200 ml melk

• snuifje zout Zo maak je het 1. Mix eerst de gesmolten boter met de suiker, het vanille-extract, de vanillesuiker en het zout. Voeg dan de eitjes één voor één toe en mix opnieuw. Voeg de melk toe en spatel als laatste de bloem erdoor.

2. Laat het deeg een kwartiertje rusten in de koeling.

3. Vet je wafelijzer lichtjes in bak de wafels. Laat het wafelijzer daarvoor goed heet worden. Worstenbroodje met witloof & kaas - Roeckies’s World Nog nooit geprobeerd om zelf worstenbroodjes te maken? Het is makkelijk en mijn kinderen vonden het witloof verrassend lekker in dit gerecht. Volledig scherm worstenbroodjes Bart De Roeck - Roeckiesworld - Koken met kinderen © Roeckiesworld Ingrediënten • 4 plakjes bladerdeeg

• 200 gr gemengd gehakt

• 1 geplet teentje look

• 1 eitje + 1 eigeel

• 1 eetlepel broodkruim

• peper en zout

• klontje boter

• 2 stronkjes witloof

• nootmuskaat

• 4 theelepels pittige mosterd

• blokje kaas van ongeveer 120 g

• 1 eetlepel maanzaad Zo maak je het 1. Verwarm de oven op 200 graden.

2. Haal de plakjes bladerdeeg uit de vriezer en laat ontdooien. Meng ondertussen je gehakt met het eitje, het broodkruim, de look en peper en zout.

3. Halveer de stronkjes witloof en verhit een klontje boter in een koekenpan.

4. Bak en stoof het witloof mooi gaar en bruin aan alle kanten. Leg op een stukje keukenpapier en dep droog.

5. Smeer nu een lepeltje mosterd op je plakje bladerdeeg (aan één kant). Leg een half stronkje witloof op de mosterd. Rol 4 ‘worstjes’ van je gehakt en leg ze bovenop je witloof.

6. Snijd 4 dikke plakjes van je kaasblokje en leg het bovenop het gehakt.

7. Rol nu het bladerdeegplakje over de vulling en druk goed aan.

8. Maak 3 insnijdingen in de bovenkant en smeer de bovenkant in met het eigeel.

9. Strooi er het maanzaad over en schuif in de oven.

10. Na ongeveer twintig minuten zijn je goudgele worsten-witloof -kaasbroodjes klaar. Serveer nog half warm.

Middelbaar: let it goooo!

Op deze leeftijd pluk je de vruchten van de vele uren dat je kinderen naast jouw stonden te kliederen en te proeven in de keuken. Met wat geluk serveren ze al eens een gerechtje voor jou en glimt alleen jouw gezicht van trots en niet de hele keuken. “Werp toch af en toe nog eens een schuine blik in de keuken. Veel hangt af van hoe vaak jij ze als ouder tot dan toe betrokken hebt bij het koken en bakken. Onze jongste zoon - die al samen met mij in de keuken bezig is vanaf dat hij nog heel klein was - kan ik perfect vertrouwen in het gebruik van de oven. Hoewel onze middelste dochter ouder is, heeft ze daar nog iets meer begeleiding bij nodig.” Al betekent dat niet dat ze nog veel hulp nodig hebben van jou. “Loslaten zou ik zeggen”, tipt Bart resoluut. “Voor mijn oudste dochter op kot ging, vond ik toch dat ze een paar makkelijke gerechten zelf moest kunnen maken. En ja, dan mislukt er al wel eens iets, maar heel erg is dat niet. Ik raad hen wel aan om goed een recept te volgen in plaats van zelf te beginnen experimenteren.”

Quote Hoe goed ze op deze leeftijd kunnen koken, hangt af van hoe vaak jij ze als ouder tot dan toe betrokken hebt bij het koken en bakken

Pubers doen geweldig graag hun goesting, maar dat kun je makkelijk omzetten in je eigen voordeel, legt Bart uit: “Laat ze zelf een gerecht kiezen, dan gaan ze er sowieso volop voor. Als ik hen vertel wat ze eens kunnen uitproberen, is het enthousiasme meestal niet zo groot. Pubers hè. Wanneer ze daarentegen zelf op een idee komen, dan zijn ze niet te stoppen. Dan staat er vaak iets te veel pasta of pizza op het menu, maar daar kan ik mee leven. Gelukkig mag ik hen af en toe wat ideetjes geven om toch wat groenten erbij te doen, want een pizza met alleen maar kaas is maar saai.” Op deze leeftijd kunnen kinderen ook wat overmoedig worden. “Tieners lijken wel eens te denken dat ze alles al kunnen.En tja, dan wil er wel eens iets overkoken of aanbakken. Mijn laatste tip sluit daar perfect bij aan: de keuken opruimen is een essentieel onderdeel van het koken én een skill die ze best zo jong mogelijk aanleren.” (lacht)

Toprecepten voor eigenzinnige tieners Appelringpannenkoeken - Roeckie’s World Een recept waar alle tieners wild van zijn: supermakkelijke pannenkoekjes! Volledig scherm Appelringpannenkoeken recept Bart De Roeck - Roeckiesworld - Koken met kinderen © Roeckiesworld Ingrediënten

• 1 eitje

• 200 gr zelfrijzende bloem

• 200 ml melk

• 1 pakje vanillesuiker

• snufje zout

• 1 theelepel kaneel

• sap van 1 citroen

• 3 appels

• paar klontjes bakboter Zo maak je het 1. Maak eerst het beslag door het eitje met de melk en de kaneel los te kloppen. Zeef daarna de vanillesuiker, de bloem en het zout erboven en spatel alles goed door elkaar.

2. Verwijder met een appelboor het klokhuis uit de appels. Snijd ze in schijfjes van ongeveer een halve centimeter.

3. Besprenkel ze met citroensap (niet zozeer om de kleur te behouden, maar vooral voor de frisse toets) en dompel ze onder in het beslag.

4. Doe een klontje boter in de pan en bak de pannenkoeken. Draai ze halfweg om en maak nadien het gaatje in de appelringen terug even open. Griekse pasta met honingtomaten - Roeckie’s World Koken met maar 5 ingrediënten, eenvoudiger wordt het niet. Volledig scherm Griekse pasta recept Bart De Roeck - Roeckiesworld - Koken met kinderen © Roeckiesworld Ingrediënten • 1 bakje honingtomaatjes

• 400 gr Griekse pasta

• 1 potje zwarte olijven (ongeveer 180 gr)

• 1 rode ui

• 1 blok feta (of andere witte kaas) Zo maak je het 1. Je verwarmt de oven tot 200 graden.

2. Leg de honingtomaatjes in een ovenschaal en besprenkel ze met wat olijfolie. Strooi er de provençaalse kruidenmix over.

3. Zet ongeveer 25 minuten in de oven. Ondertussen kook je de Griekse pasta gaar.

4. Snijd de rode ui voor de helft in dunne ringen en voor de andere helft in kleine stukjes. Laat de olijfringetjes uitlekken.

5. Meng alle ingrediënten onder de Griekse pasta, giet er olijfolie over en kruid goed af met peper en zout.

6.Haal de geroosterde honingtomaatjes uit de oven en meng ze onder de pasta. Serveer onmiddellijk.

