Kunnen we onszelf warm drinken via een kop thee? Theesommelier legt uit: “Vermijd groene thee als je het koud hebt”

Ben jij iemand die vanaf dat de temperatuur onder de 10 graden gaat altijd een extra trui of dekentje in de buurt heeft? Dan ben je ongetwijfeld een fan van warme drankjes om jezelf bij op te warmen. Maar heeft het effect om bijvoorbeeld een kop warme thee te drinken om zelf extra op te warmen, of niet echt? Theesommelier Ann Vansteenkiste legt uit.

Ben je iemand die altijd een extra trui of dekentje in de buurt heeft en die in de winter vaker koude dan warme handen heeft? Dan heeft theesommelier Ann Vansteenkiste alvast een interessante tip. “Vooral zwarte thee drinken heeft in de winter een opwarmend effect. Als je het altijd koud hebt, blijf je beter weg van groene thee: die koelt je net af. In warme landen drinken ze niet voor niets groene thee met munt, omdat die combinatie dubbel verkoelend werkt. Ook voor oudere mensen raad ik aan in deze koudere periode van het jaar iets anders te kiezen dan groene thee.”

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde moeten we niet alleen kijken naar het eiwitgehalte, de vetten en suikers in voeding, maar ook naar hun thermische eigenschappen. “Zo worden voedingsmiddelen ingedeeld als verkoelend, verwarmend of neutraal. Die indeling is niet gebaseerd op de fysieke temperatuur van het eten of de drank, maar kijkt naar het effect op ons lichaam. Zo is hete groene thee toch verkoelend en heeft een frisse gemberknol een verwarmend effect. In tegenstelling tot groene thee wordt zwarte thee volgens de Chinese geneeskunde beschouwd als verwarmend. In de Chinese geneeskunde worden ook ziektebeelden volgens koud en warm ingedeeld. Heb je last van een ‘koude kwaal’ zoals altijd koude voeten en vingers, dan kan het helpen om een tijdje veel warme voedingsmiddelen of verwarmende kruiden zoals kaneel, gember en saffraan op je menu te zetten.”

Extra ingrediënten voor extra warmte

Het verwarmende effect van zwarte thee kan je volgens de sommelier versterken door extra ingrediënten toe te voegen. “Gember is een goed voorbeeld. Dat werkt bloedverdunnend, waardoor je bloed beter gaat stromen. Wees wel voorzichtig met gember als je bloedverdunners neemt om die reden. Ook kurkuma is een warm kruid. Al moet je dit altijd in combinatie met peper gebruiken. Dat zorgt dat de werkzame stof in kurkuma in actie treedt. Ook saffraan toevoegen is een goed idee, het is eigenlijk de sterkste onder de kruiden. Je hebt er amper drie draadjes van nodig om 1,5 liter water smaak te geven. Het kruid wordt gemaakt van de stampers van saffraankrokussen en kleuren je thee zonnig geel. Dat heeft ook effect op je gemoed: ideaal als je in de winter wat neerslachtig bent.”

Ook andere specerijen die je associeert met warme, winterse stoofschotels kunnen je van binnenuit verwarmen. “Denk hierbij aan steranijs, nootmuskaat en kaneel. Van de citrusvruchten zijn de oranje vruchten het meest verwarmend, de gele het meest verfrissend. In de winter is een combinatie van zwarte thee met sinaasappelschil en kaneel dus ideaal.”

Zuinig zijn mag en moet

Moet je dan per se dure thee te kopen om jezelf te verwarmen deze winter? “Absoluut niet", geeft de sommelier mee. “Je koopt best een goede, losse, zwarte thee. In theebuiltjes worden de resten van theebladeren gebruikt en dat proef je aan de smaak. Je betaalt een tikkeltje meer voor thee van goede kwaliteit, maar zelfs dan nog blijft thee een relatief goedkope drank. Een van de duurdere zwarte theesoorten, biologisch en rechtstreeks afkomstig uit China, kost 25 euro voor 50 gram. Dat lijkt misschien veel, maar je kan er wel minstens 50 liter thee mee zetten, wat neerkomt op een halve euro voor één liter thee. Voor een goedkope fles wijn betaal je al snel 5 euro voor 75 cl.”

Ook moet je voor die thee niet per se veel theeblaadjes gebruiken. “Je mag er gerust zuinig mee zijn", legt de theesommelier uit. “Je hebt maar 1 gram nodig voor een hele pot thee van ongeveer 1 liter water. Je laat die minstens een kwartier tot een halfuur erin zitten. Als je wil, kan je de theeblaadjes zelfs tot drie keer na elkaar gebruiken. Laat ze gewoon in de pot zitten en giet er na een tijdje nieuw water over.”

Zwarte thee zonder cafeïne

Een ander, bijkomstig voordeel van theeblaadjes hergebruiken, is dat je zo kan spelen met het cafeïnegehalte. “Bij de eerste pot zal je thee cafeïne bevatten, want cafeïne lost meteen op in water. Bij het tweede en derde zetsel is die opwekkende stof verdwenen. Wil je zwarte thee zonder cafeïne, dan spoel je de thee met warm water of je giet het eerste zetsel van water weg. Zelf drink ik ‘s ochtends eerst een potje pure zwarte thee. Bij het tweede en derde zetsel voeg ik een smaak toe. Dankzij deze methode kan je een hele dag lang verse thee drinken van amper één gram theeblaadjes.” Als je extra smaak wil toevoegen is een klein snufje kruiden, een stuk fruit of gember al voldoende. Ook diepvriesfruit of gedroogd fruit geeft goede resultaten. Met één aardbei of framboos geef je een hele pot thee snel smaak.”

Dit is het verschil tussen groene, zwarte en oolong thee • Voor groene thee worden de theebladeren meteen na het plukken verhit en gedroogd. Daarom wordt groene thee vaker als gezond bestempeld: het meest krachtige antioxidant, namelijk EGCG zit in hierin en blijft bewaard door het snelle verhitten en drogen van de thee. • Zwarte thee wordt verkregen door de theebladeren volledig te laten oxideren Door dit proces verdwijnen de anti-oxidanten niet, maar worden ze wel iets minder krachtig dan die in groene thee. • Oolong-thee is een theesoort tussen groene en zwarte thee. Hiervoor laat men de bladeren gedeeltelijk oxideren om ze daarna te verhitten en te drogen.

Recept basisthee Volledig scherm Zwarte thee © Shutterstock • Verwarm 1 liter water tot 90 graden

• Doe 1 gram theeblaadjes in een theepot

• Giet het warme water erover en laat een kwartier, een halfuur of de hele dag trekken

• Zet je thee op een theelichtje om warm te houden Recept verwarmende Indian chai masala Ingrediënten • 1 lepel assamthee of andere sterke zwarte thee

• 1 liter water

• 2 lepels (vanille)suiker of iets zoals ahorn- of agavesiroop, al kan het ook zonder suiker

• 5 kardemomzaden

• 3 kruidnagels

• ¼ muskaatnoot

• stukje kaneel

• klein stukje steranijs Zo maak je het Plet of vermaal alle kruiden, uitgezonderd de thee, samen in een mortier of in een kleine blender. Breng het water met de thee en de kruiden aan de kook. Laat minstens 15 minuten trekken. Ik laat alles gedurende de gehele dag in het water. Zet de theepot op een theelichtje om alles warm te houden. De geplette kruiden zijn fijn. Gebruik daarom een zeefje in de theepot of giet de thee door een zeefje dat je boven je theeglas houdt. Tip: Je kan variaties maken door te spelen met de hoeveelheid of de soorten kruiden en bv. foelie, gember, saffraan, vanille of venkelzaad toe te voegen. Tip: Je kan de zwarte thee weglaten en enkel van de kruiden een infusie maken.

